BBVA capta un 26% més de nous clients en sis mesos

BBVA manté el seu optimisme de cara al tancament del 2024 després d’un primer semestre de l’any molt positiu per a l’entitat tant en gestió de cartera, amb més de 133.000 milions d’euros a nivell global i 16.000 milions en actius a Catalunya, com en nombre de clients, amb un augment del 26% a l’Estat, la qual cosa el situa en el camí del seu pla estratègic.

Així ho va manifestar ahir Daniel Gómez, director de Banca Privada de la direcció territorial de BBVA a Catalunya, que va participar en una jornada coorganitzada al costat del Grup SEGRE als cellers Raimat.En la jornada, que va girar entorn del futur proper i la inversió, es va explicar que per a la recta final d’aquest any i principis del 2025 hi ha bones perspectives d’inversió per l’allunyament del fantasma de la recessió a Europa i per la relaxació de la inflació, gràcies a les mesures del Banc Central Europeu (BCE) destinades a abaratir el preu del diner. Tant per a Pep Ruiz, economista principal de BBVA Research, com per a Roberto Hernanz, responsable de mercats de Banca Privada de BBVA a Espanya, els efectes geopolítics que puguin provocar a les matèries primeres com el cru o el resultat electoral als EUA del novembre podrien afectar el final d’any, però estimen que amb un lleuger augment de la volatilitat dels mercats.