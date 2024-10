Novacoop Mediterranea debuta com a marca a la fira Fruit Attraction

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Novacoop Mediterranea, la nova empresa formada per Actel Grup i el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, va debutar ahir per primera vegada com a marca davant de clients i públic especialitzat en el sector agroalimentari en la nova edició del Fruit Attraction, un esdeveniment de referència per al sector hortofructícola, que se celebrarà fins demà a Madrid. L’empresa, constituïda a començaments d’aquest any i que es troba en ple desplegament de les seues diferents àrees de negoci, preveu arribar a una facturació anual de 160 milions d’euros i comptar amb un teixit social d’uns dos mil socis productors.

A més, comptarà amb una plantilla d’unes 600 persones, repartides entre els seus centres de treball de Catalunya, Aragó, Extremadura, Castella i Lleó i València. La fruita fresca és un dels pilars centrals de negoci del grup empresarial lleidatà, que arriba a un volum de 100.000 tones entre fruita de pinyol, llavor i cítrics, la qual cosa la situa com una de les principals companyies del sector de la fruita fresca d’Europa.Fruit Attraction, reunirà durant aquests tres dies els principals actors del sector hortofructícola, comptant amb 2.146 empreses expositores de 56 països i la previsió d’assistència de més de 100.000 professionals de 145 països.