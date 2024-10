Les dones del camp demanen polítiques eficaces

Un moment del debat organitzat ahir per UP a Cervera. - X. SANTESMASSES

Publicat per Xavi Santesmasses

“Els serveis del món rural estan molt per sota dels serveis que té la gent a les ciutats i, en el cas de les dones que es dediquen a l’agricultura, és molt pitjor ja que a les seues cases carreguen amb treballs que en molts casos hauria de realitzar a l’administració”, segons va assenyalar ahir la representant de Dones d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que va posar com a exemple la precarietat dels serveis mèdics als pobles o l’ajuda psicològica a les famílies, entre altres necessitats bàsiques. “Moltes vegades, les dones carreguem a la nostra esquena aquestes tasques per l’educació masclista amb què ens van educar.”

Dones vinculades amb entitats del món rural van protagonitzar ahir un debat a Cervera organitzat per UP coincidint avui amb el dia internacional de la dona al món rural en què es van demanar polítiques eficaces.