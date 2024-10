Reptes de les dones en el món rural

Creat: Actualitzat:

Arribem al Dia Internacional de les Dones Rurals i, de nou, volem reconèixer la seva feina i reivindicar la igualtat real i efectiva entre dones i homes, que lluny està encara de ser plena. També en l’entorn rural. La despoblació ha portat unes conseqüències realment greus per a la part de la població que continua vivint en entorns rurals. Un àmbit que abasta aproximadament el 77% del territori català i alberga prop de 700 mil persones.

En aquest entorn, les dones exerceixen un paper rellevant per a la cohesió social i territorial, i han de ser protagonistes en la transició cap a una economia sostenible, digital i verda. Però, sens dubte, fan front a un doble desavantatge: d’una banda, les limitacions pròpies de l’entorn quant a oportunitats laborals, accés a serveis i connectivitat física i digital; d’altra banda, els obstacles propis pel fet de ser dones.

Aquestes barreres s’intensifiquen quan es combinen, especialment en tres àrees: major inestabilitat laboral, escassa representació en la presa de decisions i un major desequilibri en la conciliació de la vida personal i professional.

És innegable la contribució de les dones a l’agricultura, ramaderia i pesca, activitats base del sector primari, però cal donar visibilitat a la seva acció en la resta d’activitats que són essencials per a la vida en les zones rurals. La seva participació és garantia de creixement econòmic i social, i és imprescindible per mantenir la bona marxa del conjunt de la nostra economia. Per això, cal continuar impulsant l’emprenedoria de les dones en el sector primari desenvolupant polítiques de formació i assessorament en les quals la innovació i la digitalització siguin elements centrals. Tampoc cal oblidar la millora de les condicions laborals.

Ha de ser una prioritat fomentar la presència de dones en els càrrecs de representació de les principals organitzacions del sector. És un dret que puguin participar en la presa de decisions contribuint a dissenyar les polítiques públiques de futur per a les zones rurals del nostre país. A més, s’ha de treballar per aconseguir la igualtat en la titularitat compartida de les explotacions agrícoles i ramaderes.

La despoblació i l’èxode rural agreugen les desigualtats entre dones i homes. Per això, hem de seguir consolidant el nostre Estat de Benestar en tots els racons d’Espanya, posant en marxa polítiques socials que permetin l’accés de les dones als serveis públics en condicions d’igualtat. Visquin on visquin. Abordar la bretxa de gènere que existeix en les cures a menors, persones grans i dependents, i en la realització de tasques domèstiques o treball no remunerat, és imprescindible per eliminar els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en l’àmbit laboral.

En aquest sentit, el Parlament ha aprovat la creació de la comissió d’Agenda Rural, amb l’objectiu de donar viabilitat a les accions d’impuls de les dones en el món rural. Així mateix, el Govern té com a objectiu donar visibilitat a les dones rurals i fer-les referents. Les nenes i joves d’avui han de poder tenir exemples de dones que es dediquen al sector primari per voler seguir les seves passes. La transferència tecnològica i la formació contínua són claus.

Avui, 15 d’octubre, és un bon dia per recordar que, amb la feina i l’esforç de les dones, en moltes ocasions invisibilitzades, s’ha sostingut el passat, present i futur de moltes zones rurals. Continuarem treballant per eliminar les desigualtats i discriminacions que ens impedeixin avançar fins a aconseguir la igualtat, independentment del lloc on es resideix.