El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions posarà en marxa al novembre una "passarel·la" per passar a cobrar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) després d’haver esgotat el subsidi d’atur. Així ho ha anunciat aquest dijous la secretària General d’Inclusió, Elena Rodríguez, en roda de premsa, qui ha apuntat que es tracta d’una "passarel·la" per agilitzar el pas de l’IMV al subsidi d’atur, per a la qual cosa estaran en contacte entre el SEPE i l’INSS.

Aquesta eina, que estarà disponible el 22 de novembre, busca evitar que les persones es quedin mesos sense cobrar aquesta ajuda. En tot cas, ha dit que les persones no passaran a cobrar la prestació automàticament, sinó que hauran de complir una sèrie de requisits.

Així mateix, Rodríguez, ha exposat que el 40% de les persones que potencialment voldrien arribar a l’IMV i que encara no ho han fet, "estan perdent ingressos". A més, sobre aquesta qüestió ha afegit que la majoria d’ells són procedents del subsidi d’atur. En la mateixa línia, la ministra de Inclusión Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha avançat aquest dijous que el telèfon 020, que servirà per reforçar informació sobre la prestació i resoldre dubtes de la mateixa, estarà disponible al novembre.