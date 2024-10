Sis cellers lleidatans busquen en el mercat asiàtic nous clients

Publicat per Marc Enrique Redactor SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

Sis cellers lleidatans participen aquesta setmana en la 21a edició de l’International Wine Business Meeting, un esdeveniment dedicat a facilitar el contacte entre productors de vins i empreses estrangeres, i donar a conèixer i internacionalitzar les vendes dels productes de Lleida i Catalunya. Aquest congrés, organitzat per la Cambra de Comerç de Lleida en col·laboració amb la Diputació, CaixaBank i Acció, compta en aquesta ocasió amb la participació de catorze companyies d’Àsia (cinc de Corea del Sud, quatre de la Xina, tres de l’Índia i dos de Taiwan), que han pogut conèixer els vins per veure si els importen als seus països.

A banda dels cellers lleidatans (Tomàs Cusiné, Costers del Sió, Castell del Remei, Mas Blanch i Jové, Lagravera i Vinya Els Vilars), en l’esdeveniment participen uns altres 22 productors catalans, que han pogut reunir-se de forma bilateral amb els empresaris asiàtics al palau de congressos de la Llotja.El responsable de l’àrea Internacional de la Cambra, Jordi Quejido, va defensar que aquest esdeveniment “permet als productors locals crear un vincle amb potencials compradors internacionals” i va destacar que “l’asiàtic és un dels mercats amb més perspectiva de creixement quant a exportació de vins”. Els productors lleidatans van subratllar l’“interès” dels empresaris asiàtics, la qual cosa suposa una oportunitat per internacionalitzar les seues línies de comerç.

La varietat de raïm a Catalunya, clau per a la comercialització

■ “Els vins lleidatans són de molt bona qualitat, i aquesta és una gran oportunitat per a nosaltres per importar productes a l’Índia, on el consum d’aquest tipus de begudes no és tan habitual com a Europa.” Així es va pronunciar en declaracions a SEGRE Abhay Kewadkar, directiu de la companyia índia Tetrad Global Beverages, que va destacar la varietat de raïm que es conrea a Catalunya. Va subratllar que poder reunir-se amb productors locals li ha permès conèixer de primera mà el vi lleidatà, la qual cosa “facilita” la creació de vincles comercials.