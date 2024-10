L'IRTA presenta la poma stellar, adaptada al clima càlid de Lleida

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Jornada Fructícola de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Mollerussa va acollir ahir la presentació d’una nova varietat de poma, que destaca per ser molt sucosa i refrescant, adaptada al clima càlid: la stellar. Compta amb més beneficis: presenta un color roig intens, de calibre gran, és cruixent i és una varietat primerenca que es cull a finals de juliol, per la qual cosa es presenta com una opció per consumir durant l’estiu. Així ho va explicar el cap del programa de fructicultura de l’IRTA, Luis Asín, que va remarcar que aquesta varietat representa un “salt qualitatiu important” ja que es recull abans que la gala i és més resistent als cops de calor i la radiació del sol.

El director general de l’IRTA, Ramon Usall, va remarcar que la varietat es començarà a plantar aquest hivern en unes 300 o 400 hectàrees a Lleida i Girona i unes 4.000 o 5.000 hectàrees a la resta del món. “Hi ha interès en països com Anglaterra o la Xina, les varietats de les quals no estan adaptades al clima càlid actual”, va remarcar Usall, que va apuntar que “un dels avantatges és que no només exportem pomes de Lleida, sinó també varietats”.El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va visitar aquest certamen, que preveu la participació d’unes 2.000 persones entre avui, en català, i demà, per a la resta de l’Estat. “És un exemple de com la innovació és vital per garantir el futur del sector primari”, va destacar. També va afegir que “l’objectiu ha de ser oferir qualitat, bones varietats i tenir la patent”.Usall va explicar que aquesta varietat procedeix del programa de millora genètica en què treballa l’IRTA des de fa uns vint anys.

La segona varietat que l’institut desenvolupa després de la tutti

La varietat stellar és la segona poma adaptada a climes càlids que desenvolupa l’IRTA, en col·laboració amb el Hot Climate Partnership. Un dels primers resultats va ser la tutti, que es va presentar l’any passat. La principal diferència entre aquestes dos varietats és que la stellar s’aconsegueix a finals de juliol, un mes i mig abans que la tutti. A més, aquesta última es conserva més temps una vegada collida. En l’actualitat, ja hi ha un centenar d’hectàrees plantades amb la varietat tutti.