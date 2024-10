Alpicat, de nou el municipi de Lleida amb la renda mitjana més alta

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'atles de distribució de la renda de les llars del 2022, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha difós les dades sobre els ingressos mitjans als municipis catalans. Mentre que Matadepera (Vallès Occidental) es manté un any més com el municipi amb la renda mediana anual més alta de Catalunya, amb uns 33.250 euros, un municipi lleidatà ha aconseguit destacar per sobre de la resta a la seva zona.

Alpicat, situat a la comarca del Segrià, ha aconseguit el primer lloc entre els municipis de Ponent, amb una renda mediana de 24.850 euros l'any. Això el converteix en l'únic municipi de més de 5.000 habitants d'aquest àmbit territorial que supera la mitjana catalana, situada en 19.950 euros. La resta de poblacions de Ponent, inclosa la capital Lleida, amb 18.550 euros, es troben per sota d'aquesta xifra.

De Lleida a les primeres posicions hi ha Ivorra (Segarra), Ossó de Sió (Urgell), Torre de Cabdella (Pallars Jussà), Espot (Pallars Sobirà), Odèn (Solsonès) i Oliola (Noguera), amb 24.150 euros.

Tanquen el llistat general Aspa (Segrià), Juncosa i Bovera, a les Garrigues, amb 14.350 i 12.950 euros, respectivament.

Què és la renda mitjana? La "renda mitjana" és una mesura estadística que representa el valor mitjà dels ingressos d'una població determinada, com pot ser un país, una regió o una comunitat. Es calcula sumant tots els ingressos individuals i dividint aquesta suma pel nombre total de persones. Aquesta mesura proporciona una indicació del nivell econòmic general d'una població, ajudant a avaluar el benestar econòmic i a prendre decisions polítiques i econòmiques.



El podi dels municipis més rics es manté estable

Pel que fa al rànquing general de Catalunya, Matadepera continua liderant la classificació, seguida de prop per Sant Cugat del Vallès i Malla, ambdós amb una mediana de 31.150 euros per unitat de consum. Aquesta unitat pondera els ingressos nets per llar tenint en compte el nombre de persones que hi viuen.

D'altra banda, municipis com Salt, Alcanar, Ulldecona i Lloret de Mar es troben entre les poblacions de més de 5.000 habitants amb uns ingressos més baixos, al voltant dels 15.000 euros anuals. Aquesta xifra contrasta significativament amb els líders del rànquing.

Barcelona i altres àmbits territorials

La capital catalana, Barcelona, registra una renda mediana de 22.750 euros, gairebé 3.000 euros per sobre de la mitjana de Catalunya. No obstant això, l'entorn metropolità concentra 27 dels 30 municipis de més de 5.000 habitants amb ingressos més alts, com ara Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès, Vilassar de Mar o la Roca del Vallès.

Al Camp de Tarragona, Altafulla (Tarragonès) lidera amb 24.150 euros, mentre que a les comarques gironines, Bescanó (Gironès) té la renda mediana més alta amb 23.450 euros. Al Penedès, Sitges (Garraf) destaca amb la mateixa xifra.

Les diferències entre els extrems

Les dades de l'INE també posen de manifest les grans diferències entre els municipis amb rendes més altes i més baixes. Mentre que Matadepera lidera amb 33.250 euros anuals, Salt, a les comarques gironines, registra uns ingressos de només 14.350 euros, menys de la meitat que el municipi vallesà.

Aquestes disparitats es repeteixen en altres zones, com a l'Alt Pirineu i Aran i les Terres de l'Ebre, on cap municipi de més de 5.000 habitants arriba a la mitjana catalana. Vielha e Mijaran (Val d'Aran) i Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) són els líders en aquests àmbits, amb 19.250 i 17.850 euros respectivament.

Les dades de renda mitjana per municipi que ofereix l'INE cada any permeten obtenir una radiografia de la situació econòmica de les famílies catalanes. Tot i que es mantenen certes tendències, com el lideratge de Matadepera i l'entorn metropolità, sorprenen casos com el d'Alpicat, que aconsegueix destacar a Ponent.