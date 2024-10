Indústria del joc a Espanya: creixement, aportacions fiscals i generació d’ocupació

Publicat per patrocinaT Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2023, el sector del joc a Espanya va generar aproximadament 10,000 milions d’euros en ingressos. Aquest creixement va ser impulsat en gran manera per l’auge del joc online, que va experimentar un augment del 23.6% interanual, assolint els 304 milions d’euros en el tercer trimestre d’aquell any. El fàcil accés al joc a través de dispositius mòbils i l’ús de mètodes de pagament innovadors, com criptomonedes, han estat factors decisius per atreure a una base d’usuaris més àmplia i diversa.

En els últims anys, el joc online ha guanyat una gran popularitat, en part per la facilitat amb què els usuaris poden accedir a les seues plataformes favorites com les esmentades a Techopedia des de qualsevol dispositiu mòbil. Aquest canvi en els hàbits de consum ha estat crucial per impulsar els ingressos del sector. Segons el Consell Empresarial del Joc, la tecnologia mòbil permet als jugadors accedir a l’entreteniment en qualsevol lloc i moment, la qual cosa es tradueix en un volum d’usuaris actius més gran i, en conseqüència, en ingressos creixents per al sector del joc online a Espanya.

A més, l’ús de criptomonedes i mètodes de pagament electrònics ha estat un factor clau per atreure a una nova generació d’usuaris que valora la seguretat i la privacitat en les seues transaccions. El 2023, el Banc Central Europeu va estimar que més del 30% de les transaccions en casinos en línia a Espanya es van realitzar utilitzant criptomonedes, com a Bitcoin i Ethereum, una dada que subratlla la importància de la flexibilitat en les formes de pagament per a l’èxit de la indústria. Aquestes opcions han facilitat l’accés al joc i millorat la confiança dels usuaris a les plataformes online, contribuint així al creixement dels ingressos.

La indústria del joc ha estat també una font important d’ingressos fiscals, aportant aproximadament 1,500 milions d’euros el 2023. Aquests ingressos provenen d’impostos específics sobre el sector, així com de taxes per obtenir llicències d’operació. Aquests diners es destinen al finançament de serveis públics i infraestructures, sent un pilar clau per a les finances públiques espanyoles.

A més dels ingressos directes, el sector del joc és un generador significatiu d’ocupació. El 2023, es van crear al voltant de 85,000 llocs de treball directes en la indústria, amb 250,000 llocs de treball addicionals en sectors relacionats, com a tecnologia, màrqueting i turisme. Les ciutats de Ceuta i Melilla, per exemple, han vist un augment considerable en la seua ocupació a causa de la instal·lació d’operadors de joc en aquestes àrees.

Innovació tecnològica i seguretat

La tecnologia ha jugat un rol fonamental en l’expansió del joc online, permetent millores en seguretat i privacitat per als usuaris. Les plataformes de joc han adoptat mesures d’encriptació avançades i opcions de joc sense necessitat d’identificació, la qual cosa ha incrementat la confiança dels usuaris i la percepció de seguretat en el joc online. Aquesta seguretat ha estat clau per al creixement continu del sector, que no només beneficia els operadors de joc, sinó també a empreses tecnològiques i agències de màrqueting.

La tecnologia ha estat un impulsor crucial per al sector del joc, permetent una experiència d’usuari més fluida i segura. Les plataformes de joc en línia han adoptat avançades eines d’encriptació i mesures de ciberseguretat per protegir les dades personals dels usuaris, una resposta necessària davant de l’augment de la preocupació per la privacitat digital. Segons el Consell Empresarial del Joc, aquestes innovacions no només augmenten la confiança dels jugadors, sinó que també faciliten un entorn de joc més segur i controlat, reduint els riscos associats a les transaccions online.

Una altra innovació significativa és l’ús d’intel·ligència artificial (IA) i aprenentatge automàtic per millorar la personalització de l’experiència de l’usuari. Aquestes tecnologies permeten que les plataformes de joc analitzin patrons de comportament i adaptin les ofertes a les preferències individuals de cada jugador, augmentant la seua satisfacció i fidelització. L’IA també juga un paper important en la detecció de possibles fraus i comportaments sospitosos, la qual cosa és fonamental per mantenir la integritat de les plataformes de joc i evitar l’ús indegut dels serveis.

L’adopció de tecnologia mòbil ha estat un canvi transformador en la indústria del joc en línia. Gràcies als avenços en connectivitat i al desplegament de xarxes 5G, els jugadors poden disfrutar d’una experiència de joc ràpida i sense interrupcions, independentment de la seua ubicació. Aquest accés millorat ha impulsat un notable augment en la quantitat d’usuaris de jocs mòbils i, en última instància, ha enfortit el creixement del sector.