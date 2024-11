Basses de filtratge en centrals fructícoles més sostenibles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), anomenat Aigua.Net, ha demostrat la importància que les basses de bolcatge de la fruita quan arriba a les centrals puguin mantenir l’aigua durant mesos per reduir-ne el consum i conclou que per aconseguir-ho és imprescindible que s’instal·lin sistemes de filtrat en continu, que garanteixen que l’aigua es neteja sense interrupcions. La investigació s’ha fet durant dos anys amb la col·laboració de sis empreses catalanes que disposaven de diversos sistemes de gestió de l’aigua de les basses, amb i sense filtratge. “Les centrals fructícoles solien mantenir l’aigua a les basses de bolcatge una setmana com a màxim, però ara hem demostrat que la vida útil d’aquest aigua es pot allargar mesos amb una gestió adequada”, resumeix Pilar Plaza, investigadora de l’IRTA Fruitcentre i una de les responsables d’Aigua.Net.

Arran de l’estudi ha quedat clar que, per a una adequada gestió, són imprescindibles els sistemes de filtratge en continu. “Quan no s’utilitzen aquests sistemes i es manté l’aigua a la bassa de bolcatge durant diversos dies, s’acumula brutícia i floridures que poden provocar entre un 50 i un 80% de podridures a la pera, entre un 20 i un 50% a la poma i entre un 10 i un 30% en varietats de fruita de pinyol”, concreta Plaza. A més, si per reduir la presència de floridures a les basses sense filtratge en continu s’utilitza clor (en concret, hipoclorit sòdic), s’acumulen a l’aigua i en la fruita unes substàncies anomenades compostos clorats i trihalometans fins a nivells superiors als que la normativa vigent indica que són segurs per a la salut humana.Les investigadores de l’IRTA també han explorat quins són els desinfectants més respectuosos amb el medi ambient que es poden afegir a l’aigua filtrada en continu per a evitarque proliferin floridures o s’acumulin residus químics del procés de desinfecció o dels tractaments fitosanitaris als camps o en la postcollita. Les tecnologies d’ozó o el filtratge amb carbó actiu són algunes de les opcions.