Elèctrics, híbrids, endollables, gasolina... Quins són els més venuts a Lleida?

Les matriculacions de turismes i totterrenys a la província de Lleida van assolir les 565 unitats a l’octubre, la qual cosa representa una alça del 8,03% respecte a les 523 registrades en el desè mes del 2023, mentre que des de començament d’any pugen a penes un 0,89 per cent, fins als 4.883 vehicles, segons dades de les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam), publicades ahir.

Les patronals destaquen que les vendes mantenen un bon ritme, sobretot a causa del fort repunt del mercat d’híbrids convencionals durant el mes. A Lleida, quatre de cada deu dels vehicles que es van comercialitzar durant el mes passat van ser híbrids, la qual cosa representa un augment del 42,17 per cent respecte al mateix període del 2023. L’increment de les vendes de cotxes híbrids va ajudar a compensar el retrocés que van patir els endollables (-34,15%), els 100% elèctrics (-24,53%), els propulsats per gas (-39,2%) i els dièsel (-29,03%). En canvi, les matriculacions de vehicles de gasolina van pujar un 16,18%, fins a les 201 unitats.

En l’acumulat del que va d’any, les vendes de cotxes híbrids s’han incrementat a la demarcació un 31,35 per cent respecte al mateix període de l’any passat, fins a les 1.923 unitats, i les de 100% elèctrics han crescut un 7,41%, fins a les 377 unitats. Mentrestant, les dels vehicles propulsats per gasolines i dièsel han caigut un 12,45% i un 27,5%, respectivament, quedant-se en 1.652 i 490 unitats. De fet, més de la meitat dels vehicles matriculats entre el gener i l’octubre, el 56,13 per cent, eren d’energies considerades eco.

En un altre ordre de coses, el Govern xinès va presentar aquest dilluns una queixa formal davant de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) contra la decisió de la Comissió Europea d’incrementar els aranzels a la importació de cotxes elèctrics del gegant asiàtic. Pequín qualifica aquesta mesura de “proteccionisme comercial” i al·lega davant de Brussel·les que no compten amb una base “fàctica i jurídica”, a part d’entendre’s com un “abús”. Després de mesos de negociacions, amenaces de represàlies contra diverses indústries europees, entre aquestes el porcí, la UE va formalitzar l’aplicació d’aquests aranzels, amb traves de fins al 45% a les importacions de cotxes elèctrics, dimecres.