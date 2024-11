Cotecnica tancarà el 2024 amb unes vendes de 150 milions, un 25% més

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La cooperativa Cotecnica de Bellpuig preveu tancar l’any 2024 amb unes vendes de 150 milions d’euros, xifra que suposa un 25 per cent més que l’assolida l’any passat quan va facturar 120 milions, després de créixer un 14% respecte al 2022.

El 80 per cent d’aquestes vendes procedeixen de la divisió petfood (alimentació per a gossos i gats) en la qual Ownat, creada el 2018, s’ha posicionat com a marca de referència fabricant els seus propis productes i apostant per la qualitat, la proximitat i la sostenibilitat. Cotecnica és present en més de 50 països i l’exportació representa un 70 per cent de les vendes totals, amb França com a mercat principal. Recentment ha arribat a la Xina i aviat ho farà a Mèxic i el Japó.

La firma, formada per deu cooperatives de Catalunya, Aragó i Castella i Lleó, ocupa 150 persones

El director general de la companyia, David Sánchez, va explicar que “des del 2018 hem impulsat un pla d’inversió molt important que s’ha acompanyat d’un important creixement de les vendes després del canvi del nom de comercialització del nostre pinso”. Sánchez va destacar que la clau és l’ús de “la carn fresca i de productes de proximitat més digestibles per als animals”.Cotecnica, que compta amb la fàbrica d’extrusionats més moderna de l’Estat espanyol amb una tecnologia que potencia la utilització de carn fresca, ha invertit des del 2019 més de vint-i-quatre milions d’euros, entre els quals destaquen els 14,5 milions destinats a la nova planta que van culminar el 2022 i els 4 milions més entre l’any passat i aquest 2024 per automatitzar el final de la línia de producció amb millores en l’encaixat, el paletitzat i el retractilat (embalatge).A més, entre el 2024 i el 2025 tens previst invertir sis milions addicionals per a la construcció d’una nova nau logística de 4.000 metres quadrats, un nou laboratori i una cambra de congelats per garantir encara més la seguretat dels aliments.Cotecnica va nàixer com a cooperativa agroalimentària l’any 1982. Actualment està formada per deu cooperatives membres, vuit de Catalunya i les altres d’Aragó i Castella i Lleó. El 1991 va crear la divisió d’aliments per a animals de companyia fins que el 2018 va nàixer Ownat.Cotecnica ocupa 150 persones i compta amb 377 referències de la divisió petfood i 140 formulacions personalitzades, entre les quals destaca la marca Ownat, amb la gamma més àmplia d’alimentació natural de qualitat del mercat.