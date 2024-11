El preu de l'oli en origen es troba un 13% per sota del de l'any passat, a l'inici de campanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu de l’oli d’oliva s’havia convertit en els últims temps en el clar exemple dels efectes de la sequera sobre el camp i de l’escalada inflacionista, fins a arribar a cotes històriques. Ara, aquesta tendència està canviant i la cotització en origen és en aquests moments un 13% inferior que les mateixes dates de l’any passat, segons les últimes dades fetes públiques pel ministeri d’Agricultura.

Així mateix, la setmana passada, l’última de la qual ofereix xifres, el preu en origen del verge extra amb acidesa inferior als 0,8 graus era de 7,02 euros el quilo, davant els 8,06 de les mateixes dates del 2023. Però no només això, sinó que la tendència aquest any apunta a un clar descens. En només una setmana, el preu per quilo ha descendit 20 cèntims d’euros, segons la mateixa font. L’evolució és similar a la resta de categories d’oli d’oliva i el verge extra d’acidesa de fins a 2 graus es valora a 6,37 euros el quilo, mentre que el llampant ho fa a 6 euros i el refinat a 5,84.Una altra cosa és l’evolució del preu al consumidor, en qui pesen diferents factors, des de la política de la distribució fins al fet que compta avui un bon nombre de litres comprats a preus de plena escalada. L’Institut Nacional d’Estadística apunta que l’oli d’oliva va baixar un 2,9% al setembre, últim mes amb dades de l’índex de preus de consum (IPC), però l’últim any s’havia encarit un 10,3 per cent.El ministeri assegura que les primeres produccions d’oliva de trull i oli d’oliva de la collita 2024, de la campanya 2024-25, indiquen augments respecte de l’anterior en un 39,6 per cent i un 50,1 per cent respecte a la campanya 2022-2023 a Espanya. D’altra banda, a Lleida, caldrà veure els efectes de les últimes pluges de la tardor sobre el cultiu.

Les dades de l’any 2023 del departament situa en 3.479 els quilos produïts en una hectàrea amb aigua assegurada davant dels 710 explotats en secà a Lleida.

Menys d’una de cada 3 hectàrees de Lleida són en finques de regadiu

La sequera porta tres anys colpejant les finques d’oliveres sense regadiu de Lleida, encara que ara podran afrontar en millors condicions no només aquesta campanya en el millor dels casos, sinó la pròxima. Les pluges de la tardor han vingut amb candeletes per a les oliveres, que en molts casos es trobaven en una situació límit, i aconsegueixen reserves. A Lleida, no arriba ni al 30% la superfície d’oliverars amb l’aigua assegurada. Les últimes dades oficials de la conselleria d’Agricultura situen en 10.567 les hectàrees en regadiu, davant unes altres 26.021 que s’exploten en secà. Si analitzem només les oliveres en producció (deixant al marge per exemple nous arbres que encara no donen collita) són 9.068 hectàrees en reg davant 21.918 en secà.