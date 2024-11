Un jutjat perdona un deute de 35.000 euros a un veí de Guissona que es va arruïnar després de demanar préstecs per ajudar la família

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha perdonat un deute de 34.927 euros a un veí de Guissona la situació d’insolvència del qual es va originar amb els préstecs que va sol·licitar per ajudar als seus pares durant la pandèmia del coronavirus i, posteriorment, perdre la seua feina, el que li va impossibilitar fer front a les seues obligacions. D’aquesta manera, el jutge ha aplicat Llei de la Segona Oportunitat, segons ha anunciat la defensa de l’home, exercida per Bergadà Abogados

Segons expliquen els advocats, des de la seua arribada a Espanya la prioritat de l’home va ser trobar feina amb la finalitat de poder pagar les despeses derivades del seu propi aliment i ajudar econòmicament la seua família que resideix al seu país. De fet, va aconseguir el seu objectiu i, d’aquesta manera, tenir una estabilitat econòmica.

No obstant, els seus pares es van veure afectats per la pandèmia del coronavirus del 2020 i, com a conseqüència d’ella, van perdre els llocs de treball i la seua font d’ingressos. Per això, l’home va sol·licitar una sèrie de crèdits amb la finalitat de poder proporcionar ajuda a la seua família, fent-se càrrec de despeses tals com el menjar o l’habitatge. A aquesta situació, va caldre afegir-li les despeses derivades de la cura i manutenció del seu fill menor d’edat i els diners que mensualment li envia a la seua mare, amb l’objectiu de comprar medicaments pel seu delicat estat de salut.

No obstant, recorda que "amb els ingressos que tenia, a causa del meu treball, podia fer front a les obligacions que havia contret amb les entitats bancàries, encara que he de reconèixer que no tenia la llibertat anterior i m’havia d’estrènyer més el cinturó. Tenia clar que la meua família ho estava passant malament i els havia d’ajudar econòmicament, per la qual cosa vaig fer un gran esforç per ells".

Tot es va complicar el mes d’abril passat, quan l’home va perdre la seua feina. "Els meus ingressos es van reduir dràsticament i, encara que ho vaig intentar de totes les maneres possibles, se’m va fer impossible fer front als préstecs que havia contractat, ja que no podia cobrir les meues necessitats bàsiques", tals com el menjar o el lloguer del seu habitatge, explica. Fins i tot, va intentar fer una renegociació del deute amb les entitats bancàries i que l’assegurança contractada per si hi havia alguna adversitat es fes efectiu, "però es van negar. A més, m’exigien nombrosos documents i quan els aportava tot eren traves", lamenta.

Per la seua part, l’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, indica que "a causa d’una sèrie d’adversitats alienes a ell es va veure immers en una situació que mai no s’hauria esperat".

Bergadà ha afirmat que es va establir una primera reunió amb l’home i després d’aportar la documentació sol·licitada "immediatament vam veure que es tractava d’un deutor de bona fe, per la qual cosa es podia acollir a la Llei de la Segona Oportunitat amb l’objectiu que se li exonerés el passiu insatisfet. Així que ràpidament es va iniciar el corresponent procediment".