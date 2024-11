El bitcoin marca un nou màxim històric enmig de canvis polítics i financers

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

La popular criptomoneda bitcoin ha assolit un nou màxim històric aquest dimecres, situant-se a prop dels 94.500 dòlars, en un context marcat per importants canvis en el panorama polític i financer a nivell global. L’actiu digital manté així la seua tendència alcista, impulsada per factors com el triomf de Donald Trump en les recents eleccions presidencials nord-americanes i el debut de nous instruments d’inversió en mercats tradicionals.

Segons dades de Bloomberg, al voltant de les 14:35 hores (horari d’Espanya), el bitcoin va registrar un nou rècord en cotitzar en els 94.499,94 dòlars, el que suposa una pujada del 2,4% respecte a la jornada anterior. D’aquesta manera, la criptomoneda supera el màxim històric assolit dimarts passat, quan per primera vegada va excedir la barrera psicològica dels 94.000 dòlars.

Bitcoin i les eleccions als EUA.

Els analistes de la plataforma d’inversió eToro assenyalen que el recent "ral·li" del bitcoin està estretament vinculat al desenllaç de les eleccions presidencials als Estats Units. La victòria de Donald Trump hauria enfortit encara més el mercat de les criptomonedes, en generar més interès i confiança entre els inversors.

Tanmateix, aquests experts adverteixen que els indicadors tècnics suggereixen que el preu del bitcoin es troba en territori de sobrecompra. Això podria derivar en una pausa momentània de la seua tendència alcista, donant lloc a una consolidació o fins i tot un retrocés a curt termini, abans de reprendre el seu camí de creixement.

Nous productes financers basats en bitcoin

Un altre factor que ha contribuït al recent auge del bitcoin és el llançament d’opcions sobre fons cotitzats (ETF) d’aquesta criptomoneda al comptat. Segons els analistes de Binance, aquesta fita "marca un pas significatiu cap a una integració més gran de les criptomonedes en els sistemes financers tradicionals".

En concret, les opcions sobre l’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock han començat a cotitzar a l’índex tecnològic Nasdaq. Aquest esdeveniment s’espera que augmenti la liquiditat en l’ecosistema cripto al brindar als inversors eines addicionals per a la cobertura i l’especulació.

El bitcoin en el context espanyol

Encara que el mercat de criptomonedes a Espanya encara es troba en una fase primerenca de desenvolupament en comparació amb altres països, l’interès per actius com el bitcoin ha crescut de manera notable en els últims anys. Cada vegada més inversors espanyols busquen diversificar les seues carteres amb exposició a aquests instruments digitals.

No obstant, el marc regulatori entorn de les criptomonedes a Espanya continua sent incert. Si bé el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) han emès advertències sobre els riscos associats a aquests actius, encara no existeix una legislació específica que els reguli de manera integral.

Perspectives futures per al bitcoin

Malgrat la seua volatilitat intrínseca i els desafiaments regulatoris que enfronta, molts experts consideren que el bitcoin té un futur prometedor com a alternativa a les divises tradicionals i com a reserva de valor a llarg termini. La creixent adopció institucional i el desenvolupament d’infraestructures més sòlides podrien aplanar el camí per a una estabilitat més gran i acceptació mainstream d’aquesta criptomoneda.

Tanmateix, altres analistes adverteixen sobre els riscos d’una possible bombolla especulativa entorn del bitcoin i altres criptomonedes. La falta de suport per actius tangibles i l’absència d’un marc regulatori clar són alguns dels factors que podrien desencadenar una correcció abrupta en els preus.

En qualsevol cas, el bitcoin i l’ecosistema de criptomonedes en el seu conjunt continuaran sent un tema candent en el panorama financer global, atraient tant entusiastes com detractors. Només el temps dirà si aquesta innovadora classe d’actius aconseguirà consolidar-se com una alternativa viable i sostenible als sistemes monetaris tradicionals.