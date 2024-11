El diner en efectiu continua sent el mitjà de pagament més utilitzat però augmenta l'ús dels dispositius mòbils

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'efectiu continua sent el mitjà de pagament principal en les compres físiques a Espanya, tot i que el seu ús diari ha caigut set punts aquest any, passant del 65 % el 2023 al 57% el 2024. Així es desprèn de l'Estudi sobre hàbits en l'ús d'efectiu del 2024, publicat aquest divendres pel Banc de Espanya.

Segons l'informe, l'efectiu és el mètode més utilitzat en comerços físics per al 59% de la població, seguit per la targeta, que passa del 32% el 2023 al 30% el 2024, i els dispositius mòbils, que van en auge i passen del 8% a l'11%. Pel que fa als pagaments entre particulars, l'efectiu també és el mitjà més habitual per al 63% de la població, seguit de Bizum, amb un 33%.

Factors determinants en l'ús de mitjans de pagament

El Banc d'Espanya destaca que el sexe, edat i nivell d'estudis són determinants en l'ús dels mitjans de pagament. Pel que fa a l'edat, els més grans de 54 anys utilitzen majoritàriament l'efectiu com a mitjà de pagament principal, mentre que el tram entre els 25 i els 54 anys fa un ús més gran de la targeta. Per part seva, els joves opten pels dispositius mòbils.

Respecte al nivell d'estudis, les persones amb estudis bàsics són les que més utilitzen l'efectiu com a mitjà de pagament principal, mentre que les targetes són més utilitzades per persones amb estudis superiors i els dispositius mòbils pels qui tenen estudis mitjans o superiors.

Motius d'ús dels diferents mitjans de pagament

Els principals motius per a l'ús de l'efectiu són la comoditat, el costum i el control de despeses. D'altra banda, la comoditat i la rapidesa són els motius més freqüents per utilitzar targetes i dispositius mòbils.

L'estudi no preveu canvis significatius en l'ús de l'efectiu a curt termini. Dos de cada tres enquestats considera que el seu ús serà similar a l'actual d'aquí a un any, encara que la percepció varia segons l'edat. El 39% dels menors de 25 anys creu que el seu ús anirà a la baixa, però entre els més grans de 64 anys només un 13% pensa que l'ús del metàl·lic disminuirà.

Acceptació de mitjans de pagament segons el tipus d'establiment

Pel que fa al tipus d'establiment, l'efectiu s'accepta a la pràctica totalitat de petits comerços i hostaleria, mentre que la targeta i els dispositius mòbils són acceptats al 92% i el 84% dels establiments hotelers, respectivament. Segons el Banc d'Espanya, el grau d'acceptació d'aquests últims ha augmentat en tres i sis punts percentuals, respectivament, en comparació del 2023.

Malgrat el creixement dels pagaments digitals, l'efectiu continua sent el mitjà de pagament preferit a Espanya, especialment entre la gent gran i les persones amb estudis bàsics. Tot i això, l'ús de targetes i dispositius mòbils està en augment, particularment entre els joves i les persones amb estudis superiors. Els principals motius per triar un mitjà de pagament són la comoditat, el costum, el control de despeses i la rapidesa.

L'Estudi sobre hàbits en l'ús d'efectiu de 2024, realitzat pel Banc d'Espanya, revela que si bé l'efectiu continua sent el mitjà de pagament principal en les compres físiques a Espanya, el seu ús diari ha disminuït en set punts percentuals en comparació de l'any anterior. L'informe destaca la influència de factors com l'edat, el nivell d'estudis i el tipus d'establiment a l'elecció dels mitjans de pagament, així com l'ús creixent de targetes i dispositius mòbils, especialment entre els joves i les persones amb estudis superiors .