La DOP Les Garrigues presenta el seu oli nou demanant més regadiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues va presentar ahir al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) l’oli nou de la campanya 2024-2025, que encara arrossega els efectes de la sequera. De fet, la producció en els cultius de secà es preveu que sigui la d’un 20% d’un any normal, segons el president de la DOP, Enric Dalmau. Es tracta d’una situació que es preveu normalitzar de cara a la pròxima campanya gràcies a les pluges d’aquest mes de setembre. Tanmateix, l’aigua abundant ha afectat el rendiment de les olives. “L’oliva s’ha omplert d’aigua i els quilos d’oli previstos seran més baixos”, segons Dalmau.

L’acte va ser inaugurat pel president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, que va subratllar la importància d’aquest oli com a emblema del territori, destacant la qualitat i el compromís dels productors.

Per la seua part, Dalmau va ressaltar el valor de la dedicació de les cooperatives i els molins, així com l’esforç per mantenir la qualitat i l’autenticitat que caracteritzen l’oli d’arbequina verge extra. A més, va veure imperatiu que augmenti el reg de suport perquè d’aquesta manera pot beneficiar el relleu generacional, perquè els joves s’assegurin un futur del sector.

En un altre ordre de coses, el departament d’Agricultura ha tancat aquesta setmana el termini per a la presentació de mostres en els Premis Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, a la qual s’han presentat 131 candidatures.

Aquesta primera edició dels premis, que s’emmarca dins de la celebració el 2025 de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, i que tenen per objectiu fomentar la promoció, la comercialització i el consum dels olis d’oliva verge extra de qualitat superior al mercat alimentari i en la restauració, es tancarà amb la publicació, al febrer, de la primera Guia dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya.