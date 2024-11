Brussel·les autoritza l’opa de BBVA sobre el Banc Sabadell

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea (CE) ha conclòs sense objeccions la revisió de l’oferta pública d’adquisició d’accions (opa) llançada pel BBVA sobre el Banc Sabadell, amb la qual cosa la controvertida operació supera així un altre dels requisits previs.

Així ho han confirmat aquest dimarts fonts financeres a EFE, que recorden que les autoritats europees estaven pendents de comprovar que el BBVA no es beneficiarà d’ajuts de tercers països per aconseguir l’entitat catalana, que des d’un inici s’ha oposat a aquesta compra.

Ambdós bancs donaven per fet el vistiplau de Brussel·les des que es va saber que la Comissió Europea examinaria l’operació per explorar l’existència de potencials subsidis de països estrangers que pogués distorsionar el mercat.

Després de superar aquest escull, ara només falten els informes de l’entitat que supervisa el funcionament dels mercats espanyols, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i el de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que controla el bon funcionament de la competència i que es troba analitzant l’operació amb més detall.

A mitjans d’aquest mes, la CNMC va comunicar la seua decisió de passar a una segona fase en la seua anàlisi de l’opa en no poder descartar certs "riscos potencials" en la mateixa, com el de possible reducció de crèdit a les pimes, entre altres, una anàlisi menys freqüent i més exhaustiva que podria allargar-se fins ben entrat 2025.

Segons va explicar l’organisme, l’operació podria empitjorar certes condicions comercials per a particulars i pimes, en tenir l’entitat resultant "incentiu i capacitat" d’executar canvis "sense risc de perdre clients" on quedés com a únic operador o amb competència reduïda.

El document també es referia al risc de l’exclusió financera, en considerar possible el tancament d’oficines "en aquells municipis on l’entitat resultant no s’enfronta a competència".

Precisament, relatava, en aquest tipus d’entorns, moltes vegades situats en zones rurals, solen habitar tant persones grans com de vulnerables en termes financers, en ser els col·lectius amb menor accés a la banca 'online', de manera que la desaparició d’oficines podria deixar-los sense accés o obligar-los a desplaçar-se.

Pocs dies després de conèixer-se que l’operació passava a una segona fase, el BBVA va enviar a la CNMC una sèrie de mesures que considera "inèdites" per garantir la inclusió financera, el crèdit a les pimes i la competitivitat, especialment a Catalunya i la Comunitat Valenciana.