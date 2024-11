Ni Madrid ni Barcelona: aquesta és la ciutat més rendible per llogar un pis

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons l’últim informe de rendibilitat elaborat pel portal pisos.com, Lleida es posiciona com la capital de província més rendible per llogar un habitatge a Espanya, amb un percentatge del 7,41%. D’altra banda, Donostia-Sant Sebastià es troba en l’extrem oposat, amb una rendibilitat del 3,19% en un mercat "altament tensat".

A nivell nacional, la rendibilitat mitjana d’arrendar un pis es va situar l’octubre en el 5,87%, un percentatge similar al mes anterior, encara que suposa un continu descens des de fa un any quan es trobava en el 6,22%. Tenint en compte que el preu mitjà de compra d’una residència tipus de 90 metres quadrats a Espanya va ser de 218.700 euros (2.430 euros/m2) i que la renda mitjana mensual va ser de 1.070 euros, el propietari va obtenir un total de 12.841 euros bruts anuals.

Ferran Font, director de pisos.com, va destacar que "la rendibilitat a Espanya, malgrat no presentar grans variacions, encadena un nou mes a la baixa i segueix per sota del 6%", i va afegir que "després de diversos mesos sense repuntar, està més clar que mai que es necessiten polítiques d’habitatge efectives per revertir aquesta situació".

Ciutats amb beneficis més competitius

Després de Lleida, les capitals de província amb millors rendibilitats van ser Zamora (7,29%), Terol (7,14%), Àvila (7,04%), Castelló de la Plana (6,93%), Segòvia (6,91%), Toledo (6,89%), Huelva (6,72%), Tarragona (6,72%) i Ciudad Real (6,69%).

Capitals menys beneficioses

En el rànquing de rendibilitat de les capitals de província menys beneficioses es troben, després de Donostia-Sant Sebastià, Palma de Mallorca (4,43%), Cadis (4,49%), Madrid (4,54%), Pamplona (4,57%), Sòria (4,68%), A Coruña (4,68%), Màlaga (4,74%), Santander (4,94%) i Granada (4,95%).

Situació a Madrid i Barcelona

Les dos grans ciutats d’Espanya mantenen la tendència d’aquest any amb lleugeres variacions; trobant-se Barcelona en el 6,63%, nou dècimes més que el mes anterior; i Madrid en 4,54%, o el que és el mateix, 6 dècimes menys que al setembre.