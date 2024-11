Les hipoteques es disparen un 37% a Lleida al setembre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tendència a la baixa dels tipus d’interès unida a la contínua escalada dels preus dels lloguers està empenyent als lleidatans a optar per la compra d’habitatges, i això es reflecteix en un increment de la firma d’hipoteques. Segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística, el nombre de préstecs constituïts sobre habitatges va arribar a la demarcació a les 289 operacions al setembre, un increment del 37 per cent respecte a les dades registrades el mateix mes del 2023, per sobre de la mitjana catalana (+28,6%) i l’estatal (+34%), i la xifra més alta per a un mes de setembre des de l’any 2010, quan es van concedir 406 préstecs. Malgrat augmentar la firma d’hipoteques, l’escassetat d’oferta d’habitatges també ha estirat a l’alça els preus, fent que l’import prestat a la província gairebé es dupliqués (+92%), assolint els 42,4 milions d’euros, amb un cost mitjà per hipoteca de 146.861 euros.

Els experts preveuen que aquest bon ritme de creixement que presenta el mercat immobiliari es mantingui durant els propers mesos, a causa de la millora en les condicions dels préstecs. “Les entitats financeres s’estan adaptant a les rebaixes mostrades per l’euríbor”, van assenyalar des del portal immobiliari Fotocasa. De fet, l’euríbor a 12 mesos, la principal referència de la majoria d’hipoteques que estan firmades a tipus variable, s’encamina a tancar el novembre en el 2,51%, el seu menor nivell des del setembre del 2022, per la qual cosa els hipotecats registren una abundant rebaixa en la seua quota hipotecària. A falta de conèixer la dada d’avui, l’euríbor registra aquest mes una caiguda de 18,3 punts bàsics, davant del 2,691% registrat a l’octubre. La reducció és més acusada si es compara amb un any enrere, quan la taxa se situava en el 4,022%. Això es traduirà en el fet que una persona que tingui una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més euríbor i hagi de revisar-la registrarà un descens a la seua quota de 132,93 euros al mes. Això equival a 1.595,16 euros a l’any.

