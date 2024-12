Les claus de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El text pactat entre el govern espanyol i els sindicats aquest divendres determina que la durada màxima de la jornada ordinària de feina serà de 37,5 hores a la setmana en el còmput anual. A més, subratlla que les empreses hauran de mantenir el salari dels contractats temps complet i les hores treballades dels contactes a temps parcial actuals, cosa que incrementarà el preu per hora que perceben aquests empleats. Un altre dels aspectes que introdueix el pacte és l'obligació de garantir la desconnexió digital fora de l'horari laboral i un registre de jornada que sigui accessible en temps real per la Inspecció. També s'inclouen sancions individualitzades per cada treballador pels incompliments en matèria de temps de treball.

El document, firmat aquest divendres per la ministra Yolanda Díaz i els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, fixa que els convenis col·lectius tindran de termini fins al 31 de desembre del 2025 per adaptar-se al nou topall. L'acord beneficiarà a més de dos milions de treballadors a Catalunya, que treballen per sobre de les 37,5 hores actualment.

El pacte s'ha tancat sense el suport de la patronal, que va anunciar que es despenjava de la negociació fa un mes. Els empresaris van defensar en els onze mesos de negociació que aquesta qüestió s'havia de negociar als convenis col·lectius i no amb una llei d'aplicació generalitzada. Un cop assolit l'acord bipartit, el text es tramitarà com a projecte de llei al Congrés dels Diputats, on els suports no estan garantits. Els sindicats i la patronal han anunciat una ronda per convèncer les formacions polítiques.

Reducció de la desigualtat

El text deixa clar que la disminució del temps de treball no podrà afectar les retribucions ni la compensació, absorció o desaparició de qualsevol dels drets dels quals gaudia el treballador.

Tant el Ministeri de Treball com els sindicats CCOO i UGT han destacat que aquesta mesura contribueix a la reducció de les desigualtats perquè les dones i els joves són els que treballen en sectors amb jornades més llargues. A més, els canvis en el treball a temps parcial beneficiaran especialment les dones, que firmen la gran majoria d'aquests contractes.

La norma marca que les persones que treballen a temps parcial tindran dret a continuar fent les mateixes hores fins ara, amb un "increment proporcional del salari" i deixa clar que els empleats en aquesta modalitat no podran fer hores extraordinàries. Pel que fa als contractes a temps parcial que tinguin una durada igual o superior al nou topall es convertiran automàticament en contractes a temps complet.

Alhora, els empleats amb jornada reduïda també tindran dret a realitzar el mateix nombre d'hores amb un increment proporcional del sou.

Sancions individualitzades

A banda de l'Estatut dels Treballadors, l'acord modifica la Llei sobre Infraccions i Sancions de l'Ordre Social per individualitzar les sancions per empleat i no per empresa, de la mateixa manera que es va fer amb la reforma laboral. D'aquesta manera, les multes s'hauran d'abonar per cada empleat que incompleixi la normativa i no una quantitat genèrica per tota la companyia. Els canvis estableixen que les infraccions greus en matèria d'organització del temps de treball, com ara l'incompliment de la durada màxima de la jornada, tindran multes en un grau mínim d'entre 1.000 i 2.000 euros, en un grau mitjà d'entre 2.001 i 5.000 euros i en un grau màxim d'entre 5.001 i 10.000 euros per treballador.

El text també inclou el compromís per part del Ministeri de Treball i Economia Social de revisar la normativa sobre jornades especials de treball per adequar les ampliacions i limitacions en l'ordenació i durada de la jornada al nou límit legal en un termini de 18 mesos.

A més, també es compromet a crear una mesa de diàleg social amb sindicats i patronals per avaluar els resultats de la reducció de la jornada, tenint en compte les característiques dels diferents sectors, l'evolució de la productivitat i les circumstàncies econòmiques.

Registre de jornada

L'acord modifica l'actual article que regula el registre de jornada, i afirma que ha de ser diari, digital i accessible de forma remota per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Els sindicats també hi tindran accés. Els treballadors hauran de fitxar l'hora d'inici i sortida i també les interrupcions de la jornada, de forma que l'empresa no pugui condicionar el contingut.

El registre haurà d'assenyalar de manera desagregada si les hores que fa l'empleat són ordinàries, extraordinàries o complementàries. A més, l'empresa conservarà els registres i resums durant quatre anys, període en el qual quedaran a disposició de la Inspecció.

Còpia mensual del resum de les hores

El nou redactat indica que la jornada a temps parcial es totalitzarà mensualment, entregant al treballador juntament amb el salari una còpia del resum de la jornada total. De la mateixa manera, les hores extraordinàries registrades dia a dia també s'hauran de totalitzar i entregar un resum al treballador "al rebut corresponent".

L'incompliment de la normativa en matèria de registre de jornada provocarà que es presumeixi com a realitzada la jornada ordinària i a temps complet. Així doncs, si hi ha un incompliment en el registre dels treballadors a temps parcial es comptarà com si haguessin treballant a temps complet.

Mitjançant la negociació col·lectiva, es podrà establir un règim d'organització i funcionament del registre de jornada que haurà de garantir, en tot cas, el que disposa la nova normativa.

El govern aprovarà en sis mesos el reglament que desenvolupi el registre de jornada. Entre altres qüestions, es poden determinar supòsits excepcionals en què s'admetin exclusions de l'obligació de registre.

Dret a la desconnexió digital

L'acord també reconeix la desconnexió digital com un dret irrenunciable i afirma que és un deure empresarial no contactar amb el treballador mitjançant qualsevol dispositiu fora de l'horari de treball. El text fa referència tant a treballadors que fan feina presencial com els que fan teletreball i afirma que aquests últims també tenen dret a la intimitat en l'ús de dispositius. A més, la modificació de l'Estatut dels Treballadors assenyala el dret a no estar localitzable fora de l'horari de treball i apunta que no atendre les comunicacions en aquest període no pot tenir represàlies per l'empleat.

Els mitjans i mesures per garantir la desconnexió digital es definiran a través de la negociació col·lectiva, que podrà establir excepcions a la prohibició de comunicació quan hi hagi circumstàncies excepcionals que constitueixin un "risc greu" que requereixin "mesures urgents i immediates".