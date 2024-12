Llum verda a la llei que permet fer contractes eventuals a temporers

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oposició, amb la suma de PP, Junts i altres aliats d’investidura a més de Vox, van aconseguir ahir imposar al Congrés tota una sèrie de canvis en la llei de desaprofitament alimentari, ratificant les esmenes que va guanyar en comissió i afegint nous retocs, i tot això en contra del criteri del Govern central.

Un dels canvis ratificats, malgrat l’oposició de la Moncloa, és una reforma de l’Estatut dels Treballadors perquè, en el marc de les campanyes agrícoles, els agricultors i empreses agràries puguin fer contractes eventuals als temporers –amb un màxim de noranta dies–, sense veure’s obligats a fer-los fixos discontinus, una fórmula que s’havia convertit en un veritable problema per a molts d’ells a l’hora de gestionar campanyes com les de la fruita de Lleida en matèria laboral.

UP, reconeguda com a organització agrària representativa en òrgans consultius de l’Estat

També es manté a la llei una esmena perquè titulars d’explotacions, cooperatives agràries i comunitats de regants subjectes a estacionalitat tinguin dret a un contracte d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia amb dos potències diferents en un mateix any.

També s’hi ha inclòs una mesura d’Esquerra Republicana per destinar en els propers dos mesos 370 milions d’euros en ajuts excepcionals a l’oliverar i la vinya, en compensació per la disminució d’ingressos percebuts pels productors com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

Durant la sessió també es van introduir altres esmenes, entre les quals una per ajornar un any les obligacions generals per a tots els agents de la cadena alimentària en matèria de desaprofitament alimentari, una altra perquè Agricultura quantifiqui i identifiqui les causes que generen pèrdues i desaprofitament alimentari en un informe que haurà d’elaborar anualment o una per regular l’activitat de l’espigueig, que consisteix en la recerca d’aliments que han quedat al camp després de la collita principal, o de les collites sembrades no recollides.

Aquesta llei també inclou un punt per establir un sistema objectiu de determinació de la representativitat de les organitzacions del camp a l’Estat, la qual cosa obre la porta a Unió de Pagesos a aconseguir-la formalment en els òrgans consultius de l’Estat després de divuit anys de lluita. La llei del desaprofitament té com a objecte la prevenció i reducció de les pèrdues i desaprofitament d’aliments per part de tots els agents de la cadena alimentària.