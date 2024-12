Les pensions mínimes i no contributives pujaran entre un 6% i un 9% el 2025

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va donar ahir llum verda a la revalorització de les pensions, que com a norma general pujaran un 2,8% per a un total de 103.114 lleidatans. Tenint en compte que la seua última nòmina mitjana era d’1.108,25 euros, la pujada mitjana és de 31 euros al mes o 434 a l’any. Tanmateix, les prestacions més baixes tindran millores superiors. D’una banda, les pensions mínimes pujaran al voltant del 6%. A Lleida, hi ha 19.630 lleidatans que cada mes reben un complement perquè la seua pensió ni tan sols arriba al mínim. El ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va detallar que la pensió mínima de jubilació per a les llars unipersonals quedarà fixada en 12.241,6 euros anuals (davant dels 11.552,8 euros del 2024) i en 15.786,4 euros en els casos amb cònjuge a càrrec (el 2024 ha estat de 14.466,2 euros).

Per una altra, les pensions no contributives i l’ingrés mínim vital veuran augmentar les prestacions en un 9% l’any vinent. Les últimes xifres de pensions no contributives, referides a l’exercici del 2023, situen en 3.661 les que abona la Seguretat Social a la província. Per la seua part, són 4.863 els expedients en vigor de la renda mínima. L’ingrés mínim vital, per a un beneficiari individual, passarà a ser d’uns 7.910 euros davant dels 7.250 euros vigents el 2024. Inclusió també detalla que l’assignació per fill a càrrec o menor amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65% assolirà el 2025 els 5.805,6 euros a l’any, mentre que l’assignació per fill a càrrec o menor amb discapacitat reconeguda igual o superior al 75% se situa en 8.707,2 euros anuals, és a dir, un increment interanual del 2,8%.

El tancament de l’exercici ha suposat també la pròrroga dels Pressupostos del 2023, que són els que han estat vigents el 2024, mentre el Govern de Sánchez manté unes complexes negociacions amb els seus socis d’investidura. El salari mínim interprofessional manté la quantia en l’arrencada de l’any a l’espera del diàleg social, a fi que es pugui aplicar a la nòmina que es cobra al febrer.

L’Executiu de Pedro Sánchez va donar llum verda ahir a l’extensió al 2025 del gravamen a les grans energètiques, amb la possibilitat de deduir-se de l’impost les inversions en descarbonització, per buscar el suport de Junts i PNB a la norma a les Corts. Amb el text aprovat, compliria el pacte amb ERC, Bildu i Podem, d’una banda, i pretén atreure la resta dels seus socis d’investidura, que ja van tombar l’impost la setmana passada al Congrés.

El Consell de Ministres també va donar llum verda a la gratuïtat dels abonaments de Renfe per a Rodalies i la Mitjana Distància convencional durant sis mesos més. El Govern de la Generalitat i els comuns han acordat mantenir les bonificacions en la T-usual i la T-jove tot el 2025.

La Moncloa també ha decidit mantenir el servei gratuït en les línies d’autobús estatals i es cofinançaran les rebaixes del 50% dels abonaments i títols multiviatge del transport públic urbà i metropolità. Els serveis Avant per a passatgers recurrents, pel seu costat, mantindran les rebaixes del 50 per cent.

En canvi, amb les decisions adoptades ahir pel Gabinet de Pedro Sánchez, decau la rebaixa de l’Impostos sobre el Valor Afegit (IVA) dels aliments bàsics, oli d’oliva i pasta i olis de llavor. Al llarg d’aquest any, el tipus d’aquest impost ha anat recuperant el nivell i l’1 de gener ja registrarà els percentatges habituals.

Des d’octubre i fins al dia 31 de desembre, el tipus dels aliments bàsics –pa, ous, verdures o fruites– i de l’oli d’oliva s’ha situat en el 2%, mentre que l’IVA per a la pasta i els olis de llavor assoleix en l’actualitat el 7,5%.

Amb el nou any, i davant de la moderació significativa de preus després de la crisi inflacionària, l’IVA dels aliments bàsics tornarà al 4% –el tipus superreduït–, mentre que el de la pasta i els olis de llavor tornarà a situar-se en el 10% –el reduït que s’aplica a l’alimentació–.

Això sí, quan els tipus tornin a la normalitat, l’IVA de l’oli d’oliva serà del 4% –el superreduït– en lloc del 10% que venia suportant davant de de l’escalada de preus.