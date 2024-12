Augment de preus en serveis bàsics: El cop a les butxaques al gener

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les llars espanyoles enfrontaran un augment significatiu en el cost de diversos serveis bàsics a partir de gener de 2025, segons un comunicat de la plataforma de gestió i reducció de despeses de la llar Selectra. La pujada de preus afectarà a la llum, el gas, l’aigua, la internet i les assegurances de salut, el que podria sumar fins 26€ més al mes a les factures de les famílies. Això es deu a una combinació de factors, com la revisió trimestral de tarifes, el retorn de l’IVA al 21% i els increments anuals en telecomunicacions i assegurances.

Pujada a la factura de la llum i el gas

La factura de la llum experimentarà un augment notable, principalment per la tornada de l’IVA al 21%. Per a un habitatge amb un consum mensual d’uns 250 kWh, el cost passaria de 50,62€ el desembre a 56,63€ al gener, la qual cosa suposa almenys 72€ més a l’any. A més, la revisió trimestral de la tarifa TUR del gas també comportarà pujades en el terme variable, amb increments que oscil·len entre el 9% i el 12% segons el tipus de tarifa. Això es tradueix en entre 2€ i 5€ més al mes per a la majoria dels usuaris.

Augments en telecomunicacions i assegurances de salut

Les companyies de telecomunicacions han anunciat increments en els seus preus, cosa habitual cada any. Vodafone pujarà un 3%, mentre que Movistar i Orange aplicaran augments d’entre 10 cèntims i 6€ al mes, depenent del paquet contractat. De mitjana, els usuaris pagaran uns 3€ més al mes per aquests serveis. Per la seua part, les pòlisses d’assegurança de salut també s’encariran entre un 10% i un 15%, segons la companyia d’assegurances. Això suposarà un augment mitjà d’uns 12€ mensuals per a les pòlisses individuals.

Impacte en les famílies i recomanacions

Considerant tots els increments en els serveis esmentats, les famílies espanyoles podrien enfrontar un augment del voltant de 26€ mensuals en les seues despeses a partir de gener. Per mitigar l’impacte d’aquestes pujades, és fonamental que els usuaris coneguin bé les seues tarifes i serveis contractats, comparin preus al mercat i busquin les opcions més econòmiques disponibles. Revisar i ajustar els contractes pot ajudar a estalviar en temps d’augments generalitzats.

Aquests increments en serveis bàsics es produeixen en un context de recuperació econòmica després de la pandèmia, però també d’incertesa per factors com la inflació i l’evolució dels preus energètics. Encara que les pujades poden semblar moderades individualment, el seu efecte acumulat pot suposar un desafiament per a moltes llars.