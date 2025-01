Les vendes de turismes a Lleida van créixer un 4,2% l'any passat, fins a les 6.123 unitats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les matriculacions de turismes i totterrenys a la província de Lleida van augmentar en el conjunt de l’any passat un 4,20%, fins a les 6.123 unitats, segons van informar ahir les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam. Si es té en compte només el mes de desembre, en el qual es fan moltes transaccions coincidint amb el final d’any, respecte al 2024, l’increment va ser del 24,82%, fins als 689 vehicles.

Durant el desembre, les matriculacions dels turismes de gasoil van retrocedir un 34,83%, fins a les 58 unitats, i els propulsats per motors de gasolina van créixer un 6,92%, amb 170 vehicles, mentre que dins de la resta de combustibles van augmentar un 51,64%, fins als 461. En aquesta última categoria, s’inclouen els elèctrics purs, els híbrids endollables i no endollables, i els propulsats per hidrogen i gas natural liquat (GNL), entre d’altres. En el conjunt de l’any, els nous turismes que no utilitzen ni gasolina ni gasoil únicament van representar el 57% del mercat a Lleida.

D’altra banda, les vendes totals de turismes a Catalunya van augmentar un 2,64% el 2024, fins a les 121.807 unitats i un 14,1% el mes de desembre, fins a les 12.297. Així mateix, en el conjunt de l’Estat, les vendes van tancar amb un increment del 7,1%, fins a les 1.016.885 unitats, recuperant els registres previs a la pandèmia, que permeten superar després de quatre anys seguits la barrera del milió de vehicles.

El bon comportament del desembre, amb un increment del 28,8% i 105.346 unitats, ha permès firmar aquests registres gràcies a l’acceleració de matriculacions al canal de particulars i de llogaters. Les vendes a particulars, en el total de l’any, van assolir les 456.993 unitats, un 8,9% més. De la mateixa manera, els llogaters van matricular 186.126 unitats, amb un increment del 36,8%. Per la seua part, les vendes a empreses van assolir les 373.826 unitats, un 5,1% menys.

El preu dels carburants prossegueix la tendència alcista

El preu dels carburants ha prosseguit aquesta setmana amb la tendència alcista en plenes vacances de Nadal i va acomiadar l’any 2024 i ha iniciat el nou 2025 tocant nous màxims des de l’estiu. En concret, el preu mitjà del litre de dièsel ha pujat un 0,69% respecte a la passada setmana, per escalar fins als 1,442 euros, el seu nivell més alt des de la tercera setmana d’agost, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea. Per la seua banda, el preu mitjà del litre de gasolina s’ha situat en els 1,525 euros, després d’encarir-se un 0,66%.

Els elèctrics purs es desunflen en un mercat global a l’alça

Les vendes de vehicles electrificats van caure a nivell estatal un 3,9% el 2024, fins a les 133.699 unitats, segons dades publicades per l’Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Aedive) i Ganvam.La matriculacions de turismes 100 per cent elèctrics i híbrids endollables van totalitzar les 117.255 unitats, un 0,6% més que fa un any, encara que van descendir en l’entorn dels 17 punts percentuals les vendes de furgonetes elèctriques, que es van quedar per la mínima per sobre de les 6.000 unitats.D’altra banda, les vendes mundials de Tesla han caigut el 2024 per primera vegada en més d’una dècada, enmig d’una creixent competència de la Xina. El fabricant fundat per Elon Musk va vendre 1,79 milions de vehicles a tancament de l’any, registre que es queda per la mínima per sota de les 1,8 milions d’unitats que va entregar el 2023.