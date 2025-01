Quant necessites guanyar per ser de classe mitjana-alta a cada estat dels EUA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Com pots saber si pertanys a la classe baixa, mitjana, alta o alguna cosa entremig? Bé, depèn a qui ho preguntis, però una bona definició de classe mitjana és "aquells amb uns ingressos que es troben entre dos terços i el doble de la mediana d'ingressos d'una zona", segons el Pew Research Center.

Pel que fa al que significa ser de classe mitjana-alta, per a aquest estudi, GOBankingRates ha definit "classe mitjana-alta" com el 20% superior de persones que guanyen dins del rang de classe mitjana. Com que la mediana d'ingressos de les llars varia tant d'un estat a un altre, els ingressos necessaris per aconseguir aquesta designació varien enormement depenent d'on visquis. A Mississipí, uns ingressos familiars de 91.841 dòlars et situaran a la classe mitjana-alta, però a Maryland, necessitaries uns ingressos familiars de 170.666 dòlars per obtenir aquesta distinció.

Aquests són els ingressos familiars que necessites per ser considerat de classe mitjana-alta a cada estat:

Els estats amb els llindars d'ingressos més alts per a la classe mitjana-alta

Segons les dades, els cinc estats amb els llindars d'ingressos més alts per ser considerats classe mitjana-alta són:

Maryland: 170.666 dòlars Nova Jersey: 168.352 dòlars Massachusetts: 167.275 dòlars Hawaii: 164.344 dòlars Califòrnia: 159.302 dòlars

No és sorprenent veure aquests estats al capdamunt de la llista, ja que tots tenen un cost de vida relativament alt en comparació amb la resta del país. Maryland, Nova Jersey i Massachusetts, en particular, tenen algunes de les àrees metropolitanes més cares dels Estats Units, com ara la regió de Washington D.C., la ciutat de Nova York i l'àrea de Boston.

Els estats amb els llindars d'ingressos més baixos per a la classe mitjana-alta

Per altra banda, els cinc estats amb els llindars d'ingressos més baixos per ser considerats classe mitjana-alta són:

Mississipí: 91.841 dòlars Virgínia Occidental: 95.709 dòlars Arkansas: 97.647 dòlars Louisiana: 100.277 dòlars Nou Mèxic: 101.785 dòlars

Aquests estats tenen, en general, un cost de vida més baix i economies menys dinàmiques en comparació amb els estats amb llindars d'ingressos més alts. No obstant això, cal tenir en compte que fins i tot en aquests estats, els ingressos necessaris per ser considerats classe mitjana-alta superen amb escreix la mediana d'ingressos nacional, que se situa al voltant dels 70.000 dòlars.

Factors que influeixen en els llindars d'ingressos de la classe mitjana-alta

A més del cost de vida, hi ha diversos factors que poden influir en els llindars d'ingressos de la classe mitjana-alta a cada estat, com ara:

L'economia local i les oportunitats laborals

El nivell d'educació i les habilitats de la població

Les polítiques fiscals i els incentius per a les empreses

El cost de l'habitatge i altres despeses bàsiques

Tots aquests factors contribueixen a crear un panorama econòmic únic a cada estat, que al seu torn influeix en els ingressos necessaris per assolir un determinat estatus socioeconòmic.

En resum, el que es considera classe mitjana-alta varia significativament d'un estat a un altre als Estats Units, amb llindars d'ingressos que van des dels 91.841 dòlars a Mississipí fins als 170.666 dòlars a Maryland. Aquests llindars estan influenciats per diversos factors, com el cost de vida, l'economia local i les polítiques fiscals. Comprendre aquestes diferències pot ajudar a contextualitzar les discussions sobre la desigualtat d'ingressos i la mobilitat socioeconòmica al país.