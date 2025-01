Hisenda avisa les comunitats de veïns: multes de fins 20.000 euros si no realitzen aquests tràmits al gener

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El començament d’un nou any sempre implica una sèrie d’obligacions fiscals que els contribuents a Espanya han de tenir molt presents. Segons el calendari del contribuent per a 2025 publicat per l’Agència Tributària, les comunitats de veïns no estan exemptes d’aquests deures i hauran de realitzar certs tràmits durant el mes de gener per evitar sancions que poden assolir els 20.000 euros.

Malgrat que la majoria de les comunitats de propietaris compten amb la gestió d’administradors de finques professionals, al voltant del 30% d’elles són gestionades directament pels mateixos veïns, segons dades del Consell Andalús d’Administradors de Finques. Això implica que aquestes comunitats autogestionades han d’estar ben informades sobre les seues obligacions fiscals i els terminis corresponents per complir-les.

Tràmits fiscals obligatoris el gener de 2025

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) estableix en el seu lloc web els diferents tràmits que les comunitats de veïns han de presentar, segons correspongui a la seua situació particular:

1. Presentació de l’IVA (Model 303): Aquelles comunitats considerades com empresaris o professionals llogaters de béns immobles, com les ubicades en parcs empresarials que lloguen els seus espais o les que lloguen zones comunes d’edificis residencials, hauran de presentar el model 303 corresponent a l’IVA del quart trimestre de 2024, juntament amb el resum anual (Model 390), fins el 30 de gener de 2025.

2. Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes (Model 184): Les comunitats que exerceixin una activitat econòmica o les rendes de les quals superin els 3.000 euros anuals (per exemple, en rebre subvencions per sobre d’aquest import) tindran fins el 31 de gener de 2025 per presentar aquest model. En ell, hauran de declarar les rendes percebudes per lloguers o ingressos derivats de la cessió de zones comunes.

Multes per incompliment d’obligacions fiscals

L’incompliment d’aquestes obligacions comporta sancions per a tots els contribuents, i les comunitats de veïns no són una excepció. Els experts del Consell Andalús d’Administradors de Finques destaquen la importància de presentar els tràmits a temps i de forma correcta, ja que les multes poden oscil·lar des dels 150 euros fins els 20.000 euros en els casos més greus.

És important tenir en compte que, encara que moltes comunitats de veïns confien en la gestió d’administradors de finques professionals, un percentatge significatiu (al voltant del 30%) continua sent gestionat pels mateixos veïns. Aquesta realitat implica que aquestes comunitats han d’estar al corrent de les seues responsabilitats fiscals i complir-les en temps i forma per evitar sancions.

A més, es pot destacar que el panorama fiscal a Espanya és cada vegada més complex i exigent, amb una vigilància més estricta per part de l’Agència Tributària. Per això, és fonamental que tant els administradors de finques com els veïns que gestionen les seues pròpies comunitats es mantinguin actualitzats i busquin assessorament professional quan sigui necessari.