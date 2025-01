Uns 13.200 lleidatans falten cada dia al lloc de treball

Les absències per malaltia suposen unes 10.600 cada dia a Lleida.

Uns 13.200 treballadors de Lleida no van acudir ni una sola hora al seu lloc de treball en el tercer trimestre de l’any passat. Així es desprèn d’un estudi sobre absentisme laboral elaborat pel grup Adecco, que situa la taxa a Catalunya en el 8,2%, el quart territori amb l’índex més alt de l’Estat. De fet l’absentisme a Catalunya creix 1,4 punts respecte al trimestre anterior.

L’absentisme per incapacitat transitòria a Catalunya se situa en el 6,6%, la qual cosa suposa un increment d’1,1 punts respecte al mes anterior. Aquesta taxa representa uns 10.600 treballadors a les comarques lleidatanes.

Per sectors, l’índex d’absentisme laboral més elevat es registra en la construcció (8,7%), activitat amb més absències del treball de tot l’Estat. El segueixen la indústria (8,6%) i el sector serveis (8,2%).

L’absentisme a Espanya se situa en el 7,5%, la qual cosa equival al fet que en el tercer trimestre un total d’1.181.021 treballadors no van acudir cap hora al lloc de treball, segons Adecco.

La taxa per incapacitat temporal, que és la xifra que suposa una incidència major, ha assolit el 5,8% i ha crescut 0,3 punts percentuals l’últim any.

El País Basc és el territori en el qual l’absentisme és més important i la taxa hi voreja el 10 per cent, a la qual segueixen la Comunitat foral de Navarra, amb el 8,9%, i la Regió de Múrcia, amb una taxa que arriba al 8,4 per cent.