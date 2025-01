28.600 funcionaris lleidatans cobraran un 0,5% extra de 2024 en els seus salaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern d’Espanya aprovarà en les properes setmanes una pujada salarial addicional del 0,5% per als més de 28.600 funcionaris lleidatans, que inclou els empleats de l’Estat, la Generalitat i les administracions locals. Aquest increment tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener de 2024 i se suma a l’augment del 2% que ja van experimentar els salaris públics aquell any, assolint així una pujada total del 2,5% per a l’exercici 2024.

Aquest increment addicional es deriva de l’acord marc per a l’Administració del Segle XXI firmat entre el Govern i els sindicats CCOO i UGT per al període 2022-2024. Segons el pactat, si la suma de la variació de l’IPC harmonitzat de 2022, 2023 i 2024 superava l’augment retributiu fix aplicat durant aquells anys (8%), s’aplicaria un 0,5% extra. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística confirmen que l’IPCA de 2022 va ser del 5,5%, el de 2023 del 3,3%, i el de 2024 del 2,8%, complint així les condicions per a la pujada addicional.

Des de CCOO i UGT van instar les administracions públiques a aplicar aquest increment "l’abans possible", encara que el Govern encara no ha fixat una data concreta per a la seua aprovació en el Consell de Ministres. Així mateix, els sindicats van citar l’Executiu a iniciar les negociacions per a un nou acord que permeti continuar avançant "en àrees essencials" per millorar les condicions laborals dels empleats públics.