Consulta les notes de tall 2025 dels graus de la Universitat de Lleida

Els estudiants de Catalunya que van fer la Selectivitat al juny ja poden consultar les notes de tall 2025‑26, que determinen la nota mínima necessària per accedir a cada grau universitari en funció de la plaça i la demanda.

El doble grau de Física i Matemàtiques que s'imparteix a la UAB i a la UB són les titulacions amb la nota de tall més alta un any més, amb un 13,370 i un 13,170, respectivament. Es tracta de carreres amb una oferta inferior a les 40 places, 20 en concret, i que ja van encapçalar aquest rànquing l'any passat.

Pel que fa als estudis amb 40 places o més, la llista l'encapçala el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica que s'imparteix a la UPC amb un 12,936 i 60 places. En segon lloc, hi ha Medicina al Campus Clínic de la UB, amb un 12,850 per 200 places. El 77,38% dels estudiants prescrits ja té plaça assignada en alguns dels estudis sol·licitats en les set universitats públics o la UVic.

Medicina al Campus Clínic de la UB, el més sol·licitat

Pel que fa als centres d'estudis més sol·licitants, Medicina al Campus Clínic de la UB és el que ha rebut més peticions, amb 1.848 en primera preferència per a un total de 200 places. El segueix també Medicina a la UAB, amb 1.161 sol·licitants en primera preferència i 385 places, i Odontologia a la UB a l'Hospitalet de Llobregat, amb 1.110 peticions en primera preferència i 120 places. Per darrere hi ha Administració i Direcció d'Empreses a la UB a Barcelona, amb 1.098 sol·licitants i 780 places; Psicologia a la UB a Barcelona, amb 1.038 sol·licitants per 432 places, i Psicologia a la UAB, amb 938 sol·licitants per 360 places.

La llista fins als 10 primers la completen Dret a la UB a Barcelona (849 sol·licitants per 430 places), Infermeria al Campus de Bellvitge de la UB (845 sol·licitants per 395 places), Medicina a la URV a Reus (830 sol·licitants per 130 places) i Estudis d'Arquitectura a la UPC a Barcelona (791 sol·licitants per 342 places).