Les carreres que estudiaran les alumnes amb les notes més altes de la selectivitat a Lleida

Amb una nota d’accés de 13,62, Clàudia Sanllehí Solé, alumna de l’INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, encara no ha decidit si estudiar Enginyeria Aeroespacial a Terrassa o Enginyeria de Telecomunicacions a Barcelona. Tot i que les proves li van anar bé, reconeix que “esperava treure un 8 o un 8,5”. Aquell matí de les notes, confessa que estava tan nerviosa que li feia por obrir l’ordinador. “Quan les he vist, m’ha costat de creure. Després m’han trucat del Departament d’Universitats i ja ha estat una sorpresa total.” Assegura que va afrontar la selectivitat “amb nervis però tranquil·la perquè sabia que portava una bona base”.

Per la seva banda, Aina Arqué Giribet, de Preixana i alumna de l’INS Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, també ha assolit un 13,62 de nota d’accés, compartint amb Clàudia la millor puntuació de la fase general a Lleida, amb un 9,3. Des dels Estats Units, on es troba actualment, Aina explica que havia estat dubtant entre Bioquímica i Farmàcia, però finalment ha optat per Bioquímica a Barcelona, una carrera que l’apassiona i de la qual destaca les bones referències que ha rebut: “Tinc moltes ganes de començar”, assegura. Considera que “segon de Batxillerat és un curs dur”, però defensa que amb constància i organització “la selectivitat és molt més senzilla del que et diuen: és més la pressió que la dificultat”.