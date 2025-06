Una alumna de la Seu i una de Preixana, les millors notes de selectivitat a Lleida: «Em feia por mirar la nota»

El percentatge d’aprovats a Lleida de la fase obligatòria de selectivitat ha estat aquest any del 94,55%, el més baix de les quatre demarcacions catalanes. L’any passat, en canvi, va ser el millor. La nota mitjana, un 6,286, aquesta vegada també és la pitjor, mentre que l’expedient de Batxillerat, amb un 7,72 de mitjana, és el més elevat.

Un 94,55% dels alumnes que es van enfrontar a la selectivitat a Lleida, en concret 1.804, han aprovat la fase general obligatòria (ara denominada d’accés), la qual cosa suposa el percentatge més baix de les quatre demarcacions. A Tarragona l’han superat el 94,62%, el 95,03% a Barcelona i Girona lidera el rànquing amb el 95,18%. La mitjana catalana és del 94,97%, la menor almenys des del 2020. L’any passat Lleida va obtenir els millors resultats de Catalunya, amb un 97,49%. Segons dades del departament d’Universitats, l’índex de Lleida baixa el 87,57%, si se sumen la fase general i l’específica.

Els aprovats de matrícula ordinària són un 95,22%, mentre que en el cas dels repetidors perquè van suspendre en l’edició anterior el percentatge cau al 47,06% i és de 62,50% entre els que van repetir les proves per millorar nota. L’índex entre els que només van fer la fase específica és del 74,90% i entre els que provenen d’FP, d’un 51,61%.

Pel que fa a les notes, la mitjana de selectivitat dels lleidatans és de 6,286, la més baixa de Catalunya i menor que la de l’any passat, que va ser de 6,691. De fet, la nota mitjana global és de 6,4, la menor des del 2017. No obstant, la qualificació més alta de la fase general a la demarcació, un 9,3, l’han aconseguit dos alumnes noies: Aina Arqué, de l’institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, i Clàudia Sanllehí, del Joan Brudieu de la Seu.

La millor de Catalunya, un 9,9, la comparteixen tres alumnes també noies de la província de Barcelona. La mitjana d’accés a la universitat dels alumnes de Lleida és de 7,144 i la de l’expedient de Batxillerat, de 7,72, la més alta de Catalunya.

Per assignatures, la nota mitjana global a l’examen de català és de 6,3, tres dècimes menys que l’any passat i la més baixa des del 2016 (6,19). En castellà és de 6,4, mig punt menys i la menor qualificació des del 2018. En anglès és de 6,82, el pitjor registre des de 2020, mentre que en matemàtiques han millorat molt, de 4,87 de l’any passat a 6,12 d’aquest.

Així mateix, els alumnes han obtingut un 6,95 de mitjana en història (la més baixa des de l’any 2022) i un 6,89 en història de la filosofia, pitjor que el 2024 però millor que la del 2023.

El departament d’Universitats destaca que les 35 matèries de la selectivitat han assolit un cinc de mitjana, a diferència del 2024. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, veu positiu el desenvolupament de la selectivitat “malgrat el canvi de normativa”, amb modificacions comunicades poc abans de les proves, i considera “molt satisfactori” el nivell d’aprovats. Els resultats per sexes a nivell general són similars (aproven un 94,98% de dones i un 94,96% d’homes) i la diferència entre pública i privada és d’un 95,22% i un 96,68%, respectivament.

Per comarques, segons dades d’Universitats, el Pallars Jussà té l’índex més gran d’aprovats amb un 98% (la nota mitjana, de 6,4) i el Pla d’Urgell ocupa la segona posició amb un 97,6% (6,19). A la Segarra és del 95,56% (6,03), al Segrià del 95,52% (6,35), a l’Urgell del 95,03% (6,42), al Solsonès del 94,44% (6,74) i a la Noguera del 92,98% (6,11).

Clàudia Sanllehí Solé, INS Joan Brudieu de la Seu

Reconeix que les proves li van anar bé, però “esperava treure un 8 o un 8,5 ”. “Sabia que les notes sortien a primera hora, però tenia por d’obrir l’ordinador, estava molt nerviosa. Quan les he vist m’ha costat de creure. Després m’han trucat del departament d’Universitats i ja ha estat una sorpresa total”. Va afrontar els exàmens “amb nervis però tranquil·la perquè sabia que portava una bona base” i encara dubta si estudiar Enginyeria Aeroespacial a Terrassa o de Telecomunicacions a Barcelona. Té una nota d’accés de 13,62, així que no tindrà problemes per elegir, informa C.Sans.

Aina Arqué Giribet, INS Lo Pla d’Urgell

Aquesta alumna de Preixana, que va estudiar Batxillerat a l’institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, és una de les dos que han aconseguit la millor nota de la fase general de la selectivitat a Lleida, un 9,3. També comparteixen nota d’accés, un 13,62. Actualment és als Estats Units, on va rebre la notícia. “Estic molt satisfeta de veure que l’esforç té la seua recompensa”, afirma. Destaca que “segon de Batxillerat és un curs dur”, però assegura que “amb implicació i portant les coses al dia durant tot el curs, la selectivitat és molt més senzilla del que et diuen. “És més la pressió que la dificultat”, indica.

Explica que en els últims mesos ha estat valorant si estudiar Bioquímica o Farmàcia i finalment s’ha decidit per Bioquímica a Barcelona. “Tinc molt bones referències i moltes ganes de començar”, remarca.