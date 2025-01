Productors d'oli reclamen al Parlament avançar en el regadiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els productors catalans d’oli d’oliva verge extra van manifestar ahir al Parlament la necessitat d’avançar en el regadiu per assegurar el futur del sector oleícola. Això, en un context de sequera que s’arrossega des de fa tres anys i que ha provocat una important caiguda de la producció.

“Si avui tenim oli a les Garrigues és pel reg de suport, si hagués estat pel secà no en tindríem ni una gota”, va afirmar el president de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, Enric Dalmau, durant la comissió d’Agricultura, en la qual també van intervenir els presidents de les DOP Baix Ebre i Montsià, Siurana, Oli Empordà i Terra Alta, que van sol·licitar, a part dels sistemes de regadiu, impulsar la promoció de l’oli que produeixen. També van reclamar als grups parlamentaris que legislin perquè les botelles i garrafes que produeixen puguin incloure frases que assenyalin els beneficis de consumir oli d’oliva verge extra. En aquesta línia, van carregar contra el sistema d’etiquetatge Nutriscore perquè posa al mateix nivell l’oli d’oliva verge extra i l’oli de colza, entre altres.

Els grups parlamentaris, per la seua part, van mostrar suport als presidents de les DOP i es van comprometre a treballar perquè el Govern compleixi la planificació de regadius i també per impulsar mesures que garanteixin que al sector hi hagi relleu generacional.