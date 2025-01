Benefici de fins a 8 cèntims per quilo a la fruita de pinyol de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els productors de fruita de pinyol han tingut un benefici mitjà d’entre tot just 5 i 8 cèntims d’euro per quilo comercialitzat. Així ho ha calculat Unió de Pagesos després de les liquidacions efectuades per cooperatives i centrals particulars als agricultors per la seua producció de l’estiu passat. Tot això en un context d’increment de costos, com els de mà d’obra tant al camp com a la central i d’envasament per a exportacions en el cas de les empreses hortofructícoles.

Així ho explica el responsable del sector de la fruita d’UP, Jaume Gardeñes, que adverteix que aquestes són xifres mitjanes, perquè s’han donat casos de varietats i calibres que al llarg de la campanya van arribar a valorar-se a 80 cèntims el quilo, mentre que d’altres amb prou feines van arribar als 30. És a dir, que els beneficis mitjans no hauran arribat a tots els productors per tots els seus quilos.

Passar d’envasar fruita en plàstic a cartró, com exigeix França, dispara els costos de les centrals

Aquests resultats s’han produït gràcies a un increment dels preus pagats als agricultors d’entre un 15 i un 20%. Però Gardeñes adverteix que alhora han suportat un increment de costos que, per exemple, xifra en un 20% en el cas de la mà d’obra, a la qual en cal sumar altres com la dels envasos i altres inputs disparats des de l’inici de la guerra d’Ucraïna.

Segons les estimacions d’UP, mentre que la producció de fruita de pinyol comercialitzada el 2023 tenia uns costos de 41 a 43 cèntims per quilo, la passada campanya va oscil·lar entre els 45 i els 48 cèntims.

A més, adverteix de l’increment de les factures també per a les cooperatives i centrals que envasen la fruita. Països com França han començat a implementar una normativa europea que aposta pels envasos en paper o cartró davant dels de plàstic. Així, exportar les tradicionals cistelles de fruita s’ha vist encarit. Gardeñes afirma que mentre una cistella de plàstic costa tot just dos o tres cèntims, la xifra es dispara a vint quan les empreses han d’utilitzar el cartró.

En un altre ordre de coses, el responsable del sector apunta que les últimes dades disponibles sobre el pla d’ajuts perquè els fruticultors poguessin costejar els sistemes per evitar danys per la plaga de conills són encara pitjors dels que estimava. Assegura que el pla ideat per l’anterior Govern de la Generalitat comptava amb sis milions d’euros de pressupost, dels quals amb prou feines se n’han concedit 19.000 pel fiasco del programa.