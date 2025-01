La baixada de tipus dispara a 128.000 € la hipoteca mitjana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La política de rebaixa dels tipus d’interès empresa pel Banc Central Europeu i la seua repercussió sobre l’euríbor, la taxa de referència en les operacions immobiliàries, està empenyent a l’alça la venda de pisos i la firma d’hipoteques a Lleida que, a més, se subscriuen per quantitats més altes. En concret, els crèdits d’aquestes característiques subscrits a les comarques lleidatanes el mes de novembre passat tenien un import mitjà de 128.152 euros, una xifra que representa un increment del 25,41% respecte a les mateixes dates de l’any passat, quan es limitava a 102.179 euros, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tipus d’interès més baixos permeten que les famílies puguin afrontar les quotes mensuals en millors condicions que quan l’escalada de l’euríbor va disparar els costos crediticis.

El novembre passat es van firmar a Lleida 328 hipoteques d’habitatges, la qual cosa suposa un 43,85% més que un any abans. A més, representa la xifra més elevada des de l’any 2009, quan van arribar a formalitzar-se’n 495. Amb tot, està molt lluny dels registres més grans de la bombolla immobiliària quan, per exemple, el 2006 es van arribar a fer el mes de novembre 1.159 préstecs per a la compra d’habitatge a la demarcació.

El 62,7% de les hipoteques es firmen ara a tipus fixos i el 37,3% en variables, segons Estadística

En el conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques constituïdes per adquirir un habitatge a Espanya va créixer al novembre va ser de 38.497, un 16,6% més en taxa anual, i l’import mitjà dels nous préstecs va augmentar un 6,4 %, fins als 153.190 euros, segons les dades publicades ahir.

L’Institut Nacional d’Estadística va detallar que l’interès mitjà d’aquestes hipoteques va ser del 3,28% i el termini mitjà de 25 anys. El 62,7% es van firmar a tipus fix i el 37,3% restant a tipus variable. En aquest context, CaixaBank va concedir més de 14.000 milions d’euros en hipoteques durant el passat 2024, un 50% més que l’any anterior, xifra que representa un 25,6% de quota de mercat, segons va informar ahir l’entitat.