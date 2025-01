Lleida tanca el 2024 amb una taxa d'atur del 5,13%, la millor en 16 anys

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Lleida ha tancat el 2024 amb 400 aturats menys que l'any anterior i una taxa d'atur del 5,13%, la més baixa dels últims setze anys. Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a finals de l'any passat 11.600 persones buscaven feina, mentre que en el darrer trimestre del 2023 n'hi havia 12.000. Així mateix, el 2024 s'han creat 2.000 nous llocs de treball a la demarcació i la xifra d'ocupats s'enfila fins als 214.500, dels quals 119.200 són homes i 95.300, dones. Per sectors, destaca la davallada de l'agricultura, que perd 7.400 llocs de feina en un any, mentre que els serveis en sumen 4.700, la construcció 2.700 i la indústria 2.200.

A finals del 2023 la taxa d'atur va assolir el 5,34% a la demarcació de Lleida. Amb tot, durant els tres primers trimestres de 2024 la taxa va remuntar i es va situar al voltant del 7%, però va aconseguir tancar l'any en el 5,13%. Aquesta xifra és exactament la mateixa que es va assolir el segon trimestre del 2008 i, des d'aleshores, la taxa d'atur a la demarcació sempre havia estat superior.

El nivell més baix d'aturats des del 2008

Unes 11.600 persones buscaven feina a la demarcació de Lleida a finals del 2024, 400 menys que a finals de l'any anterior. Per sexes, 6.100 eren homes (300 més que un any enrere) i 5.500 eren dones (700 menys que a finals del 2023). En la comparativa històrica, també cal remuntar-se fins al segon trimestre del 2008 per trobar una xifra tan baixa d'aturats a la demarcació (11.200).

Per la seva banda, la xifra d'ocupats ha assolit les 214.500 persones a finals del 2024 a la demarcació de Lleida. Són 2.000 més que a finals del 2023, però no aconsegueixen batre el màxim històric de 217.900 persones amb feina que es va assolir el primer trimestre de 2024. Per sexes, dels 119.200 ocupats a finals de 2024 eren homes (1.300 menys que un any enrere) i 95.300 eren dones (3.300 més).

Davallada al sector agrícola

Per sectors, l'enquesta mostra que en un any l'agricultura ha destruït 7.400 llocs de treball a la demarcació i s'ha quedat en 13.900, respecte als 21.300 que tenia a finals del 2023. Aquesta davallada s'ha vist compensada pels increments en la resta de sectors. Els serveis han assolit els 139.900 llocs de feina (+4.700), la construcció els 18.900 (+2.700) i la indústria els 37.200 (+2.200).