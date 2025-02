La factura de la llum més cara al gener des de l’any 2022

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu a l’engròs de la llum i la tornada de l’IVA al 21% han encarit la factura elèctrica d’un consumidor amb tarifa regulada o PVPC, que aquest mes ha pujat lleugerament respecte al desembre i ha estat la més alta per a un gener des del 2022, encara que lluny d’aquells nivells. Segons el simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la factura d’un consumidor tipus –amb una potència de 4,4 quilowatts (kW) i un consum mensual de 60 kilowatts hora (kWh) en horari punta, 70 kWh en pla i 120 kWh en vall– ha estat de 68,41 euros. Així, aquest import es troba prop de dos euros per sobre dels 66,96 euros del desembre passat, que fins ara era el rebut més elevat des dels 69,51 euros del mateix mes de l’any 2022, un exercici marcat per la crisi energètica després de la invasió russa d’Ucraïna.