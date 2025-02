Confirmada la pujada del salari mínim: ara són 1.184 euros bruts al mes en 14 pagues

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha subscrit aquest dilluns amb els representants dels sindicats l’acord de pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins els 1.184 euros bruts al mes en 14 pagues. En l’acte de firma de l’acord amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, la ministra ha defensat la pujada del SMI com una "eina clau per reduir la desigualtat i la pobresa laboral" i per "elevar el conjunt dels salaris del país".

La pujada, que entrarà en vigor amb efectes retroactius des de l’1 de gener, serà aprovada, aquest dimarts en el Consell de Ministres, sense que encara se sàpiga si el govern espanyol elevarà el mínim exempt perquè els que cobrin el salari mínim no hagin de tributar per ell. L’augment del SMI del 4,4 % o 50 euros més al mes va ser pactat fa dos setmanes, després de diverses setmanes de negociacions a la taula del diàleg social sense que fos possible atansar postures amb la patronal, que s’ha quedat fora de l’acord.

La CEOE havia plantejat una alça del 3 %, en línia amb el recollit en l’acord marc de negociació col·lectiva per a aquest any; mentre que els sindicats reclamaven una pujada propera al 6 % i arribar als 1.200 euros mensuals.

La ministra ha lamentat que no hagi estat possible un acord tripartit, però ha valorat l’aportació de la patronal en aquesta taula de diàleg social, després d’"onze mesos sense fer proposades", en al·lusió a l’actitud dels empresaris en la negociació de la jornada laboral.

La ministra s’ha referit a la "triada fonamental" per acabar amb el risc de desigualtat: el SMI, la prestació universal per fill a càrrec i l’escola infantil de 0 a 3 anys amb caràcter universal.

Ha rebutjat les previsions negatives de l’impacte sobre l’economia de molts organismes per les pujades del salari mínim i ha subratllat que les dades de creixement econòmic i ocupació demostren els beneficis que ha tingut l’alça del 60 % que ha experimentat el SMI des dels 736 euros de 2018 fins els 1.184 d’aquest any. I ha deixat clar que "el dirigent que a Espanya s’atreveixi a canviar les polítiques públiques de la mà del SMI, estic segura que tindrà greus problemes".

De les persones que es beneficiaran d’aquesta pujada, ha detallat que són més de 2 milions, de les que dos de cada tres són dones i el 41 % menors de 30 anys. A més, l’increment tindrà un impacte més gran en regions com Extremadura o les Canàries, mentre beneficiarà el 30 % dels treballadors del sector agrari i el 14,3 % dels serveis.

Sindicats demanen a CEOE que compleixi la negociació col·lectiva

En les seues intervencions, tant el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, com el de CCOO, Unai Sordo, han celebrat aquesta pujada i han citat la patronal CEOE a complir la negociació col·lectiva. Si la CEOE hagués complert i hauria fixat el salari mínim en conveni que els sindicats van plantejar, l’afectació de les pujades del salari mínim ara seria "mínima", ha assenyalat el líder de CCOO. "Si no volen que la pujada del SMI o la reducció de jornada afecti a la negociació col·lectiva, posin-se les piles (...) siguin responsables", ha apuntat Sordo. "La patronal no va complir el salari mínim en conveni", ha coincidit Álvarez, que també ha advertit que, malgrat aquesta pujada, continua resultant complicat trobar treballadors en alguns sectors com l’hostaleria. Álvarez també s’ha referit al debat sobre si la pujada del SMI s’ha d’acompanyar d’un nou canvi fiscal perquè quedi exempta de tributar, tal com planteja el Ministeri de Treball. "Vist això caldrà pensar que la progressivitat de l’IRPF en castiga més que menys tenen (...). Si el govern central vol recaptar, té les hores extraordinàries", ha reflexionat.