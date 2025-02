Renfe llança una oferta pública d’ocupació: 210 nous llocs de treball

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha llançat una nova Oferta Pública d’Ocupació que preveu la incorporació de 210 professionals per a la seua divisió d’Enginyeria i Manteniment, destinats a reforçar les tasques als tallers de la companyia ferroviària estatal.

La convocatòria, emmarcada en l’OPE de 2025, distribueix les places en sis especialitats tècniques: 102 vacants per a ajustador-muntador, 66 per a electricitat-electrònica, 7 per a màquines-eines, 7 per a pintura, 13 per a caldereria-xapa-soldadura i 15 per a subministraments. A més, al terme del present curs acadèmic, s’obrirà una convocatòria addicional de 20 places específiques per a l’especialitat de manteniment de material ferroviari, vinculada a la Formación Profesional Dual.

Balanç de contractació

Durant l’exercici 2024, Renfe ha experimentat una significativa expansió de la seua plantilla, incorporant aproximadament 1.350 nous empleats. Aquesta xifra engloba dos importants convocatòries: una de 650 places per a operadors comercials i personal de tallers, i una altra de 600 llocs per a maquinistes. A aquestes se sumen 71 places destinades específicament a militars professionals de Tropa i Marineria, consolidant així el compromís de l’empresa amb l’ampliació i renovació del seu equip humà.