Treball i sindicats rubriquen la pujada de l'SMI, que s'aprovarà avui

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va firmar ahir amb els representants dels sindicats l’acord de pujada del salari mínim interprofessional (SMI) de 50 euros fins als 1.184 euros bruts al mes en 14 pagues. Durant l’acte i al costat dels secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, la ministra va defensar la pujada de l’SMI com una “eina clau per reduir la desigualtat i la pobresa laboral” i per “elevar el conjunt dels salaris del país”. La pujada, que entrarà en vigor amb efectes retroactius des de l’1 de gener, serà aprovada avui en el Consell de Ministres, sense que encara se sàpiga si el Govern central elevarà el mínim exempt perquè els que cobrin el salari mínim no hagin de tributar. L’augment de l’SMI del 4,4% o 50 euros més al mes va ser pactat fa dos setmanes, després de diverses setmanes de negociacions a la taula del diàleg social sense que fos possible atansar postures amb la patronal, que s’ha quedat fora de l’acord. La CEOE havia plantejat una alça del 3%, en línia amb el recollit en l’acord marc de negociació col·lectiva per a aquest any, mentre que els sindicats reclamaven una pujada propera al 6% i arribar als 1.200 euros mensuals.

Díaz va lamentar que no hagi estat possible un acord tripartit, però va valorar l’aportació de la patronal en aquesta taula de diàleg social, després d’“onze mesos vall sense fer propostes”, en al·lusió a l’actitud dels empresaris en la negociació de la jornada laboral.

D’altra banda, els salaris pactats en conveni a la província de Lleida van pujar de mitjana un 3,04% al gener, xifra lleugerament inferior a la registrada el mes previ (3,31%) i en línia amb l’IPC avançat del gener, la taxa interanual del qual va ser del 3%, segons l’estadística de negociació col·lectiva que publica mensualment el ministeri de Treball. Del total dels 11 convenis registrats al gener, 5 eren d’empresa, amb efectes sobre 443 treballadors i una pujada salarial mitjana del 3,5%, mentre que 6 eren convenis sectorials i donaven cobertura a 13.714 de treballadors, amb una pujada salarial mitjana del 3,02%.

Per la seua part, la jornada mitjana pactada en conveni es va situar al gener en 1.784,3 hores anuals per treballador (1.657,45 als convenis d’empresa i 1.788,4 als convenis d’àmbit superior). De mitjana setmanal equival a 39,1 hores, per sobre de les 37,5 hores que vol implementar el Govern central.