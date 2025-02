UP considera "molt insuficient" l'acord del Govern per reduir la burocràcia al sector agrari

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos veu "molt insuficients" les mesures adoptades aquest dimarts pel Govern per reduir la burocràcia al sector agrari. I remarca que l'executiu "continua incomplint" altres acords aprovats en aquest sentit, com ara mesures acordades a la Taula Agrària i, sobretot, l'Acord de treball per a la simplificació administrativa en el sector primari (Full de ruta pel 2023-2024) subscrit l'estiu del 2023, pels membres de la Taula Agrària i els grups parlamentaris del PSC, ERC, JxCat, Comuns i la CUP. També diuen que les ordres i resolucions d'ajuts subscrites pel conseller Òscar Ordeig "han vulnerat els acords i han continuat discriminant la pagesia afectada per la bretxa digital".

En un comunicat, el sindicat agrari denuncia que les mesures aprovades aquest dimarts per reduir la burocràcia són "tan esquifides en relació amb la complicació i la burocratització a la qual té sotmès al sector agrari que no es poden qualificar d’altra forma que de molt insuficients".

Unió de Pagesos explica que manté vius contenciosos administratius contra el departament d'Agricultura des del 2021, en defensa dels drets de la pagesia afectada per la bretxa digital, tant per no ser discriminats com per poder gaudir dels seus drets com a interessats en tots els seus expedients administratius. Això, mentre la setmana passada el Govern feia públic que només el 65% dels municipis estan connectats per fibra òptica i hi ha un ampli territori de Catalunya on no hi ha ni tant sols cobertura de telefonia mòbil i l'Instituto Nacional de Estadística indica que el 40,92% de les persones caps de les explotacions agràries a Catalunya tenen 65 o més anys.

Així mateix, el sindicat també considera un "foc d'encenalls" la creació d'una nova categoria de petites explotacions de caràcter familiar per a la simplificació, quan la càrrega administrativa i burocràtica que suporten les explotacions agràries, critiquen, està fortament condicionada per les obligacions derivades de la normativa europea i estatal. També carreguen contra el fet que el Govern hagi titulat l'acord d'urgent i hagi creat una comissió de seguiment interdepartamental, quan, "si ho considera urgent i no és una simple declaració política, té al seu abast elevar a decret llei les mesures".

Per tot plegat, el sindicat diu que exigirà una compareixença urgent al Parlament per denunciar els reiterats incompliments i la manca de respecte a la legislació vigent i als drets fonamentals de les polítiques en aquest àmbit del Departament des que exerceix de titular Òscar Ordeig.