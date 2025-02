Ingroup dispara la seua facturació un 88%, fins als 17 milions d'euros

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ingroup, ecosistema tecnològic de referència en indústria 4.0, ha assolit una facturació de 17 milions d’euros el 2024, xifra que suposa un increment del 88%, mentre ha consolidat un equip de més de 160 professionals (+77%).

D’aquesta manera ho va explicar ahir la companyia, que apunta que l’expansió ha estat impulsada per una estratègia clara d’inversió en nous projectes, llançaments estratègics com Incyber i Actium Digital, i l’expansió internacional amb l’obertura de seus a Bèrgam (Itàlia) i la Corunya. De cara al 2025, l’objectiu és assolir els 27 milions de facturació.

Ingroup és un grup d’empreses de caràcter tecnològic, especialistes en impressió 3D, realitat virtual, augmentada i mixta, intel·ligència artificial, big data o IoT, per exemple. Està format per les empreses INTECH3D –consultora de fabricació additiva des de l’any 2015–, Invelon –desenvolupadora i programadora d’experiències de realitat virtual, augmentada i mixta per a les empreses–, Print&Go –empresa i software propi de gestió de granges d’impressores 3D.

També formen part d’Ingroup les empreses innitia studio, XRshop, Fabrex, Incquel, Actium Digital i INCYBER, entre d’altres.

“El 2024 ha estat un any de consolidació i creixement accelerat. Hem demostrat que el nostre model funciona i que Ingroup no és només una empresa, sinó que un ecosistema viu, que atreu talent, crea valor i impulsa projectes disruptius en tecnologia i indústria 4.0”, destaca sobre la firma Joan Folguera, CEO d’Ingroup.

Ha fet una aposta ferma per la ciberseguretat industrial amb la creació d’Incyber, una empresa que naix per protegir les infraestructures crítiques i garantir la seguretat en entorns OT i IT.

■ Un dels pilars del creixement d’Ingroup el 2024 ha estat la seua expansió internacional. Actualment, prop del cinquanta per cent de les vendes de l’empresa provenen de fora d’Espanya i, de cara al proper 2025, l’empresa té com a objectiu consolidar-se també a Itàlia i als Estats Units, dos mercats estratègics per a la seua evolució. “Invertir en persones ha estat clau. Hem construït equips forts, amb professionals que comparteixen la nostra visió de futur i que ens permeten continuar innovant”, afirma Joan Folguera.

Consolidar els mercats exteriors, clau