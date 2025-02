Les cinc novetats de la reforma de les pensions a Espanya: més flexibilitat i més exigències

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir de l’1 d’abril de 2025, entra en vigor una nova reforma del sistema de pensions a Espanya, establerta pel Reial Decret-llei 11/2024, que introdueix canvis significatius en la compatibilitat entre jubilació i feina. La mesura arriba en un moment clau, quan el país s’enfronta a la imminent jubilació de la generació del Baby Boom, un repte demogràfic que posarà a prova la sostenibilitat del sistema públic de pensions.

Només 1 requisit per a la jubilació activa

Un dels canvis més rellevants de la reforma és la flexibilització de la jubilació activa, que permetrà compatibilitzar pensió i ocupació sense l’exigència prèvia d’haver cotitzat prou per obtenir el 100% de la base reguladora. A partir d’abril, l’únic requisit serà haver retardat la jubilació almenys un any. Això suposa un avantatge per a aquells treballadors que, malgrat no haver assolit el límit de cotització, desitgin continuar en actiu mentre perceben part de la seua pensió.

No obstant, la quantia a percebre dependrà del temps de demora en la jubilació: si el treballador retarda la jubilació només un any, cobrarà inicialment el 45% de la seua pensió, aquest percentatge de l’import de la pensió de jubilació es calcularà en funció del nombre d’anys que s’hagi demorat l’accés a l’esmentada pensió d’acord amb la següent escala:

a) Si es demora un any l’accés a la pensió de jubilació d’acord amb l’establert en l’apartat 1.a), el percentatge serà del 45% de la pensió.

b) Si es demora dos anys l’accés a la pensió de jubilació, el percentatge a percebre serà del 55% de la pensió.

c) Si es demora tres anys l’accés a la pensió de jubilació, el percentatge serà del 65% de la pensió.

d) Si es demora quatre anys l’accés a la pensió de jubilació, el percentatge serà del 80% de la pensió.

e) Si es demora cinc anys o més l’accés a la pensió de jubilació, el percentatge serà del 100% de la pensió.

Complement de demora i jubilació activa: ara compatibles

Fins ara, el complement de demora, que incrementa la pensió en un 4% per cada any de retard en la jubilació, era incompatible amb la jubilació activa. La nova normativa elimina aquesta restricció, permetent als treballadors beneficiar-se d’ambdues mesures simultàniament. Aquest complement també incorpora una novetat: a partir del segon any complet de demora, podrà generar-se un increment del 2% cada sis mesos, en lloc d’exigir períodes anuals complets.

Tanmateix, s’estableixen límits al complement de demora, de manera que la pensió no podrà superar els 4.207,71 euros mensuals després d’aplicar-se aquests increments.

Jubilació parcial: canvis en l’anticipació i el contracte de relleu

La jubilació parcial també es transforma amb aquesta reforma. A partir d’abril, els treballadors podran anticipar la seua jubilació parcial fins tres anys abans de l’edat legal, amb una reducció de jornada de fins el 75%, encara que el primer d’aquests tres anys la reducció màxima serà del 33%. A més, amb aquesta reforma la taula d’accés a la jubilació parcial queda eliminada i el nou requisit serà acreditar un període de cotització de trenta i tres anys en la data del fet causant de la jubilació parcial, en el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%, el període de cotització exigit serà de vint-i-cinc anys.

Un dels aspectes més controvertits del canvi és l’exigència que els contractes de relleu siguin indefinits i a temps complet. A més, les empreses hauran de mantenir el rellevista durant dos anys després de la jubilació parcial de l’empleat, sota pena d’haver de tornar les bonificacions obtingudes.

Indústria manufacturera: una jubilació parcial més cara per a les empreses

El sector de la indústria manufacturera, que havia comptat fins ara amb condicions favorables per a la jubilació parcial, també veurà canvis el 2025. Encara que el seu règim especial es prorroga fins 2029, les empreses hauran d’augmentar el percentatge de contractes indefinits fins el 75% de la seua plantilla per beneficiar-se d’aquestes condicions.

A més, la cotització del treballador parcial s’incrementarà progressivament: el 2025, l’empresa haurà d’abonar almenys el 40% de la base completa del jubilat parcial, xifra que augmentarà fins el 80% el 2029. Això encareix significativament el cost d’aquesta modalitat per a les companyies.

Autònoms i jubilació activa: noves exigències

Els autònoms que compatibilitzin pensió i feina amb un assalariat contractat també tindran modificacions. Fins ara, aquesta fórmula els permetia cobrar el 100% de la pensió, però a partir d’abril la quantia dependrà del temps de retard en la jubilació. Només aquells que hagin postergat la seva jubilació almenys cinc anys podran continuar cobrant el 100% de la pensió, mentre que els qui ho hagin fet sol un any, rebran el 75%.

A més, el treballador contractat haurà de tenir un contracte indefinit i una antiguitat mínima de 18 mesos. En cas de contractar un empleat nou, aquest no podrà haver treballat prèviament per a l’autònom en els 24 mesos anteriors.

El repte del Baby Boom i la necessitat d’eines de càlcul

Tots aquests canvis es produeixen en un context de màxima pressió sobre el sistema de pensions. La generació del Baby Boom, nascuda entre finals dels anys 50 i a mitjans dels 70, és pròxima a l’edat de jubilació, la qual cosa suposarà un augment dràstic del nombre de pensionistes i un desafiament financer per a l’Estat.

Davant de la creixent complexitat del càlcul de les pensions i les múltiples variables que afecten cada treballador (anys cotitzats, modalitat de jubilació, complements i incentius), es fa imprescindible comptar amb eines avançades de simulació que permetin a empreses i fets servir prendre decisions informades.

Els softwares de càlcul de pensions es presenten com a aliats fonamentals en aquest nou escenari, facilitant simulacions precises i previsions ajustades als constants canvis normatius. En un panorama de reformes contínues, assegurar-se una planificació òptima pot marcar la diferència entre una jubilació tranquil·la o una de plena d’incertesa.