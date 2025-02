La Comissió Europea publica la llista de paradisos fiscals

El comissari de Comerç, Maros Sefcovic, i el comissari d'Economia, Productivitat i Simplificació, Valdis Dombrovskis.Comissió Europea / via ACN

La Comissió Europea ha actualitzat aquest dimarts la seva llista de paradisos fiscals, que es revisa periòdicament cada sis mesos. Segons ha informat l'executiu comunitari, la llista es manté sense canvis des de l'octubre passat i inclou un total d'onze jurisdiccions.

Entre els països que figuren a la llista negra hi ha Rússia, Panamà, la Samoa Americana, Anguila, les Fiji, Guam, Palau, Samoa, Trinidad i Tobago, les Illes Verges dels Estats Units i Vanuatu. D'altra banda, l'anomenada "llista gris", que inclou jurisdiccions amb "compromisos pendents" per millorar la seva governança fiscal, està formada per Antiga i Barbuda, Belize, les Illes Verges Britàniques, Brunei Darussalam, Eswatini, les Seychelles, Turquia i Vietnam.

Segons ha destacat la Comissió Europea, aquesta actualització "demostra els efectes positius del diàleg constructiu i la cooperació entre la UE i els seus socis internacionals", ja que no s'han incorporat noves jurisdiccions a la llista. L'executiu comunitari ha defensat que l'objectiu principal de la llista és "animar les jurisdiccions a aplicar normes de bona governança fiscal per fer front al frau, l'evasió i l'elusió fiscal a tot el món".

Criteris d'avaluació

La llista de paradisos fiscals de la Unió Europea va néixer l'any 2017 amb la finalitat de promoure bones pràctiques en l'àmbit taxatiu a escala global. El Consell analitza diversos criteris per elaborar-la, com la transparència, la justícia del sistema impositiu i la implementació d'estàndards internacionals.

Pròxima revisió

Des de l'any 2020, el Consell actualitza la llista dues vegades a l'any. La pròxima revisió està prevista per a l'octubre de 2025. Brussel·les ha subratllat que la llista està basada "en un minuciós procés de selecció, avaluació i supervisió d'acord amb criteris objectius, clars i acceptats internacionalment".