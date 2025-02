La creació d'empreses a Lleida puja un 15% el 2024

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

La creació d’empreses va augmentar un 15,64% l’any passat a la demarcació de Lleida, fins a assolir les 880 societats, davant les 761 constituïdes durant el 2023, segons les dades de l’Anuari Mercantil del Col·legi de Registradors, publicat ahir. El capital total subscrit per constituir-les es va més que duplicar en comparació amb el que s’havia invertit un any abans, fins a assolir els 74,2 milions d’euros, per la qual cosa el capital mitjà per muntar noves empreses va ser de 84.355 euros, un 128% més que els 36.997 de mitjana que es van invertir el 2023. L’any passat també es van dissoldre 283 empreses a la demarcació, un 6 per cent menys que en els dotze mesos anteriors. Alhora, pràcticament es van presentar el mateix nombre de concursos de creditors, 46, un menys que el 2023.

En el conjunt de Catalunya la creació d’empreses es va incrementar un 11,8% el 2024 respecte a l’any anterior, fins a les 22.811 operacions. D’aquest total, 22.532 van ser societats limitades, 74 d’anònimes i 205 d’altre tipus. Catalunya va ser la segona comunitat autònoma que més noves societats va registrar, només darrere de la Comunitat de Madrid, amb 27.561 (10,13%). En canvi, va encapçalar els concursos de creditors d’Espanya, amb 1.191 inscripcions, un 18,8% anual més. tot seguit es van situar el País Valencià i Madrid, amb 692 i 682, respectivament.

D’altra banda, Catalunya va notificar un saldo negatiu en el trasllat de seus socials, amb 351 societats. Concretament, en van marxar 926 i en van arribar 575.

En el conjunt d’Espanya, la creació de societats va augmentar un 9,6% respecte al 2023, fins a 119.467 noves companyies. L’anuari mercantil destaca que per quart any consecutiu es van superar les 100.000 operacions, després de la caiguda del 2020 per la pandèmia i remarca que la xifra és la més gran dels últims 10 anys. Per la seua part, les extincions de societats es van moderar amb una reducció d’un 0,7%, fins a les 32.788.