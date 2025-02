L'empresa que va comprar Marie Claire la tanca i acomiada tota la plantilla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

For Men, l’empresa que va comprar Marie Claire en el concurs de creditors de setembre del 2024, va anunciar ahir el tancament de la tèxtil i l’acomiadament de tota la plantilla, composta per 77 treballadors. Segons va informar el sindicat UGT, la societat va explicar que ha procedit a resoldre el contracte d’adquisició “davant del manteniment de l’embargament dels comptes corrents a petició de l’administrador concursal de Marie Claire”. Com a conseqüència de l’anterior, explica l’empresa, “ens veiem obligats a tramitar un acomiadament col·lectiu que afectarà la totalitat de la plantilla”.

El jutjat Mercantil número 1 de Castelló va autoritzar l’agost de 2024 la compra de la unitat productiva de Marie Claire per part de For Men per 250.000 euros. Llavors, el jutjat va establir que l’activitat empresarial de la planta, ubicada a Castelló, havia de continuar durant almenys tres anys. Tanmateix, la situació es va complicar davant els impagaments per part de For Men i el jutjat va acordar al desembre l’embargament cautelar dels béns i drets de la unitat productiva de Marie Claire, i dels saldos dels comptes bancaris i accions de la mercantil For Men i el seu administrador. L’empresa tampoc no paga la nòmina als treballadors des del mes d’octubre passat.