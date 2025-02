Les exportacions lleidatanes van superar els 3.200 milions l'any 2024, una xifra rècord

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Lleida va tancar l’any 2024 amb una xifra rècord d’exportacions de 3.201,57 milions després d’incrementar-se un 9,4 per cent amb comparació a l’any anterior, segons les dades anuals publicades ahir pel ministeri d’Economia. Les vendes a l’exterior, que creixen a la demarcació de manera ininterrompuda des de l’any 2014, superen així per primera vegada la barrera dels 3.000 milions d’euros. Per la seua part, durant l’any passat les empreses lleidatanes van fer compres a l’exterior per un import de 2.066,5 milions d’euros, un 9,3% més, la qual cosa dona una balança comercial positiva de 1.135,1 milions d’euros.

El sector de l’alimentació, les begudes i el tabac va continuar liderant el negoci exportador amb 2.101 milions d’euros, un 14% més que la xifra assolida el 2023. La primera categoria de productes en volum exportador va ser la de les fruites i hortalisses amb 689,9 milions d’euros, un 5,28% més. Les vendes de fruita de pinyol van repuntar un 16,3%, arribant als 384 milions d’euros. També va registrar un augment molt significatiu l’exportació de cireres, amb un 47 per cent més, malgrat que representen un volum poc significatiu del total. En canvi, el 2024 no va ser un bon any per a l’exportació de fruita de llavor, que va retrocedir un 22,75%, fins als 62,57 milions. I és que, malgrat que la venda de pomes va ascendir un 18,56%, no va compensar la davallada en l’exportació de peres (-39,22%). El segueix el sector dels greixos i olis, amb 635 milions d’euros, gairebé un 42% més que l’any anterior. Aquí van destacar el fort increment de les vendes d’oli d’oliva, que van créixer un 50% i van arribar als 544,5 milions d’euros.

Europa és on les empreses lleidatanes venen més els seus productes. El rànquing l’encapçala França (688 milions d’euros), seguida d’Alemanya (332 milions), Itàlia (296 milions) i Portugal (212 milions d’euros). El setè país destinatari de les exportacions lleidatanes és els EUA. El 2024 les vendes aquí van créixer un 34,45 per cent i van assolir els 121 milions d’euros, per la qual cosa les empreses de la demarcació estan expectants a la possible imposició d’aranzels als seus productes per part de l’administració Trump.

Lleida va ser la demarcació que va registrar un increment percentual més gran de tot Catalunya, on les exportacions van caure un 0,5%, fins als 100.132,7 milions d’euros.

El Govern anima les empreses a apostar per obrir filials

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència per a la Competitivitat i l’Empresa (Acció), ha posat en marxa el servei “Adapta’t al nou Estats Units”, que ofereix des de les oficines de Barreres a la Internacionalització, per fer front a l’actual context global, marcat per la tendència proteccionista fixada pel Govern de Donald Trump i marcada per la introducció de nous aranzels. La Generalitat també té una xarxa de 40 oficines exteriors de comerç per a ajuts a les empreses catalana a diversificar mercats i donar-los accés a noves oportunitats. En aquest sentit, una de les estratègies que guanya pes és l’aposta per l’obertura de filials. Aquest 2024, 46 empreses catalanes van obrir noves filials a l’exterior amb el suport d’Acció, un 44% més que l’any anterior. Les comarques de Lleida comptaven al tancament del 2022, últimes dades disponibles, amb 74 filials d’empreses a l’estranger.