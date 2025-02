JARC denuncia un encariment de l’assegurança agrària “inassumible”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va denunciar ahir un encariment “inassumible” de les assegurances agràries per als productors, que en alguns casos assegura que arriba al 50 per cent. L’organització atribueix aquesta pujada a la retallada de la partida d’ajuts per part de l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (Enesa), que ha passat de 400 a 300 milions d’euros.

Per aquest motiu, l’entitat exigeix al ministeri d’Agricultura que recuperi la xifra inicial prevista per a subvencions. A més, JARC insta el departament d’Agricultura de la Generalitat a duplicar la partida de 15 milions d’euros que destina actualment als ajuts a l’assegurança agrària al considerar-la del tot “insuficient”, segons va manifestar el coordinador tècnic de JARC, Jordi Vidal. Va subratllar que l’increment dels ajuts s’ha de dirigir principalment als joves agricultors i ramaders, als professionals i a les explotacions agràries prioritàries.

L’entitat subratlla que, en un context de canvi climàtic cada vegada més extrem, en què els fenòmens meteorològics com la sequera, la dana o les gelades es converteixen en més freqüents i devastadores, el cost de les assegurances agràries per als agricultors s’ha disparat en molts sectors.

Tanmateix, segons l’organització, només entre un 10 i un 15% dels increments es deuen als recàrrecs que les companyies d’assegurances apliquen als productors que han declarat un sinistre en la campanya anterior.

El problema, segons l’organització agrària, és la falta de suport de les administracions, que denuncia que han retallat les subvencions al pagament de les assegurances agràries.

A més, això no passa només al sector de la fruita, sinó que també afecta els ramaders.

Per un altre costat, Teresa Montanuy, cap sectorial de ramaderia ecològica de JARC, va explicar que “una granja de verres que abans pagava 8.000 euros per l’assegurança ara pot arribar a pagar-ne 20.000”.

Segons l’organització, és necessari que més productors entrin al sistema d’assegurances agràries, però perquè això sigui així, insisteix que cal fer-los atractius “amb un cost baix” i amb condicions favorables.

Per altra banda, JARC recorda que el 90 per cent de la producció de fruita està assegurada, però existeixen altres sectors que no tenen aquest nivell de cobertura. “Demanem als qui manen que marquin un model, però que no sigui un cafè per a tothom”, va concloure Vidal.