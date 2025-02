Continua el culebró per Muface: Adeslas es presentarà al concurs després de modificar el govern espanyol les condicions

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Adeslas, una de les principals companyies d’assegurances que presta serveis als beneficiaris de Muface, ha anunciat aquest dijous que es presentarà al concurs per a la prestació sanitària del conveni durant el període 2025-2027. La companyia havia renunciat inicialment a presentar-se després del primer concurs fallit, però ha reconsiderat la seua postura després que el Govern espanyol modifiqués les condicions.

Segons Adeslas, els canvis introduïts permeten confiar en un "model viable" que li permetrà donar continuïtat al servei sanitari dels funcionaris en els propers tres anys. La companyia d’assegurances, juntament amb Asisa i DKV, ha vingut prestant assistència a uns 1,5 milions de mutualistes i les seues famílies durant el període 2022-2024, en virtut d’una ordre de continuïtat dictada per l’Executiu després de quedar desert el primer concurs.

El govern estatal va llançar una segona licitació al gener, però Adeslas i DKV van anunciar que no es presentarien. Davant d’aquesta situació, l’Executiu va suspendre el termini de presentació d’ofertes i va millorar les condicions, la qual cosa ha portat Adeslas a reconsiderar la seua postura. La companyia destaca que el model sanitari del mutualisme administratiu té un cost inferior al del Sistema Nacional de Salut, però adverteix de la necessitat de mantenir l’equilibri econòmic de les empreses que presten l’assistència.

Millors condicions econòmiques

El nou conveni que ha sortit a licitació ofereix, segons Adeslas, "unes condicions econòmiques justes i equilibrades". El pressupost s’ha incrementat en 330 milions d’euros respecte al concurs fallit anterior, i en 1.276,5 milions en comparació amb el concert vigent. A més, s’han millorat les primes per pacient, especialment per als beneficiaris majors de 74 anys, i es contempla la possibilitat de compensacions a les adjudicatàries en cas de canvis extraordinaris.

Incertesa sobre altres companyies d’assegurances

Després de la decisió d’Adeslas, queda per veure si Asisa i DKV, les altres dos companyies d’assegurances que han prestat serveis en el trienni 2022-2024, també es presentaran al concurs. Asisa mai va comunicar la seua renúncia quan es va llançar la segona licitació, mentre que DKV sí que ho va fer. D’altra banda, les noves condicions han despertat l’interès d’altres companyies com Mapfre, Axa o Sanitas, que estudiaran el plec de condicions. El termini per presentar ofertes s’estén fins el 4 de març inclòs.