Protesta a Lleida contra el canvi en la tramitació de les devolucions de l’IRPF

Desenes de jubilats i pensionistes es van concentrar ahir davant de la seu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a Lleida per expressar el seu rebuig del canvi unilateral en el procediment de revisió i devolució de les declaracions d’IRPF de les antigues mutualitats entre 1967 i 1978. La mobilització, convocada per la Unió de Jubilats i Pensionistes d’UGT i la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO, va denunciar la decisió adoptada pel ministeri d’Hisenda i la Seguretat Social el passat 20 de desembre del 2024, que modifica de forma retroactiva el criteri de reclamació.

Aquest canvi afecta les noves sol·licituds i deixa sense efecte les que ja estaven tramitades però encara no cobrades, generant una situació de clara indefensió per a milers de persones grans. Els representants sindicals van advertir que aquesta decisió no només trenca els acords socials previs establerts amb els agents socials, sinó que també crea desigualtat entre els afectats.

“És incomprensible que es canviï el criteri amb efectes retroactius, afectant especialment la franja d’edat amb dret a un volum més gran de devolució”, segons els convocants, i els afectats no descarten més mobilitzacions.